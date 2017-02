Auteur franco-rwandais du livre Petit pays, Gaël Faye est aussi et plus que tout, chanteur, rappeur, auteur-compositeur-interprète.

L'entrée fracassante sur la scène littéraire française de Petit pays (prix Goncourt des Lycéens) de Gaël Faye a fait découvrir le parcours et la personnalité du chanteur de rap, qui, écartelé entre l'Afrique et la France, a retrouvé une identité grâce à l’écriture.

Il sera au Trianon le 3 avril 2017 au son d'un rap teinté de soul et de jazz, de semba, de rumba congolaise, de sébène…

Avec son album Rythmes et Botanique (sortie digitale prévue fin février), le musicien-rappeur-écrivain, Gaël Faye offre un nouvel envol au Hip-Hop. Tous les morceaux ont été écrits avec Guillaume Poncelet, un artiste avec qui il travaille depuis plusieurs années. Rythmes et Botanique a été écrit au Rwanda et à l’Est du Congo, dans une ambiance naturelle. Le piano a une place toute particulière mais l'objet en tant que tel prend aussi une nouvelle dimension. Les bruits comme le grincement du bois, les marteaux qui frappent ajoutent un côté chaleureux ; le rythme donné par des machines, l'électronique, des samples amplifie la sensation.

Gaël Faye a préféré commencer par la scène avant d'enregistrer son album en studio. Pour lui, il est essentiel que ses chansons aient vécu l'expérience du public afin d'en améliorer certains éléments : "un album fixe les choses, alors qu’un concert est vivant" dit-il.

Il repart dès le 3 mars 2017 sur la route pour une tournée exceptionnelle :

