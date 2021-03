Parcourez la folle ascension de deux des plus grands groupes de rock de l'histoire de la musique britannique et internationale, leurs plus grands succès, leurs plus grands tubes, leur concurrence musicale. Cap aussi sur les origines de la musique cubaine et les sources du Jazz.

Gardez le rythme avec l'histoire des Beatles, des Rolling Stone, du Jazz et de la musique de Cuba ! © Getty / Westend61

Beatles / Rolling Stone

Êtes-vous plutôt Beatles ou plutôt Rolling Stone ? Une question très agaçante quand on y pense car on est forcément un peu des deux ! Du moins pour toutes celles et ceux qui aiment la musique et tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées, car encore une fois c'est un rôle social de premier plan que vont tenir ces deux groupes durant les années 1960' et souvent à leur insu.

Revivez toutes les dates charnières qui ont marqué l'histoire de ces deux groupes de légende devenus très rapidement de vrais phénomènes culturels à travers une série de cinq émissions menées par François Busnel dans le cadre de l'émission Le Grand Entretien :

Giv Me Cuba - France Inter

À l’occasion du 500e anniversaire de la Havane, Giv Anquetil prenait la route en 2009 pour partir à la rencontre de celles et ceux qui continuent d'immortaliser la musique cubaine depuis son berceau. Vous aurez l'occasion de retraverser avec lui les campagnes de l’île, depuis Santiago de Cuba jusqu’à la Havane, de l’Oriente rural vers la capitale, pour un voyage d’Est en Ouest. L'occasion de mieux comprendre la culture cubaine à travers ses musiciens et sa population, avant même qu'elle ne fasse le tour du monde. La musique cubaine suscite une vraie ferveur populaire qu'elle tient avant tout de ses racines sociales et d'une histoire très riche sans laquelle elle ne peut être comprise. C'est un voyage haut en couleurs que France Inter vous propose de redécouvrir :

Giv Me Jazz - France Inter

Un reportage sur les traces du jazz, dans ce qui incarne la grande bande son du XXe siècle ! En débutant notre voyage depuis la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, en passant par le Mississippi, la Louisiane, New York. Partez à la découverte d'une musique indissociable de la danse naturelle qui l'accompagne inconditionnellement, à la moindre note. Voici une grande boucle musicale dans les États-Unis, à la découverte d'une nouvelle étape, à chaque épisode, où ce sont toujours de nouveaux sons et de vieilles histoires passionnantes qui vous sont racontées.

Une formidable histoire vivante du jazz à travers un voyage qui vous raconte ses origines, ses métissages, ses différents inspirations et courants, depuis le Gospel au Blues en passant par le Ragtime, mais aussi ce qui a fait cette si grande musique-symbole sur laquelle tout le monde danse aujourd'hui quel que soit l'endroit.

