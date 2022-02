Dimanche, le monde entier avait les yeux rivés sur l'une des plus grandes soirées sportives de l'année, le Super Bowl aux États-Unis, et son fameux "half-time show", qui cette année réunissait les plus grandes stars du hip-hop. Pendant la prestation, Eminem a posé le genou à terre, ce que la fédération avait interdit.

Eminem, genou à terre, dimanche aux côtés de Dr. Dre © AFP / Valérie Macon

Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Eminem et même 50 Cent en invité surprise : le "half-time show" du Super Bowl américain, la finale du championnat de football américain, rendait cette année hommage aux artistes qui ont fait du hip-hop et du rap des genres majeurs, et acclamés du grand public, dans la musique des États-Unis.

Dans une scénographie mettant en scène des bâtiments blancs à la manière des maisons de plain-pied de Los Angeles, entourée de voitures décapotables, les six artistes ont repris, accompagnés par leurs musiciens et des centaines de danseurs, leurs titres devenus des standards de la musique de ces vingt-cinq dernières années. Une "block party" survoltée qui a séduit les réseaux sociaux.

(La vidéo est désactivée en dehors de YouTube, cliquez sur le cadre pour la regarder)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au milieu de ce concert, deux moments ne sont pas passés inaperçus : un genou à terre d'Eminem, et le texte de la chanson "Still D.R.E." de Dr Dre. Selon le média américain Puck, les semaines précédent le spectacle, d'âpres négociations ont eu lieu entre le rappeur et la NFL, la ligue de football américain, sur la liste des chansons qui pourraient être interprétées. "Still D.R.E." posait problème, en particulier à cause d'une ligne des paroles, dans laquelle Dr Dre dit "Still fucking with the beats, still not loving police" - une référence à une chanson controversée du groupe N.W.A. dans lequel il a débuté, intitulée "Fuck Tha Police".

"Not loving police"

Dimanche soir, Dr. Dre a non seulement pu chanter Still D.R.E., mais en plus, s'il n'a pas prononcé le mot "fuck", strictement interdit à la télévision américaine, il a bel et bien gardé le "not loving police".

Eminem de son côté s'était vu demander de ne pas poser le genou au sol, à la façon de Colin Kaepernick, le joueur de NFL devenu icône des droits civiques en 2016, après avoir refusé de se lever pendant l'hymne américain, maintenant son genou au sol en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter. Si le joueur est devenu persona non grata sur les terrains, son geste est devenu un symbole.

À l'instar de Dr. Dre, Eminem n'a pas obéi aux demandes de la NFL, et a bel et bien mis le genou à terre, baissant la tête, à la fin de son titre "Lose Yourself" (à 11'20'' dans la vidéo intégrale) - chanson vue comme un hymne aux outsiders qui finissent par triompher.

Chaque année, le Super Bowl est l'une des diffusions les plus vues à la télévision, avec régulièrement plus de 100 millions de téléspectateurs dans le monde.