"Le petit cheval blanc", "La mauvaise réputation", "Le gorille", "Les copains d'abord"… comptent parmi les "tubes" les plus diffusés de Brassens. Mais d'autres chansons moins célèbres du chanteur disparu il y a quarante ans méritent tout autant votre écoute. Sélection de cinq titres.

Georges Brassens dans les années 1970 © Getty / Michel ARTAULT/Gamma-Rapho

Avec Clémentine Déroudille qui prépare l'exposition "Gare au Brassens" à Montpellier à partir du 27 octobre.

"L'orage"

Un homme protège avec ses bras une femme du tonnerre. Mais son mari est vendeur de paratonnerre... !

Clémentine Déroudille : "C'est une chanson d'amour magnifique, et bien troussée. Brassens distribuait ses manuscrits. Il a donné les brouillons de cette chanson à Agathe et René Fallet. Grâce à Agathe, j'ai pu les consulter et on voit le travail d'écriture se faire.

Brassens était un énorme travailleur. Il écrivait et réécrivait. Puis il laissait de côté et revenait à son texte jusqu'à ce que ce soit parfait.

Et il prenait du plaisir à composer comme ça !

"Saturne"

"Le temps tue le temps comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle qui a fait les frais de son jeu, toi qui a dû payer la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux..."

Clémentine Déroudille : "Auparavant quand on m'interrogeait sur les chansons les plus fortes de Georges Brassens, j'évoquais toujours L'orage. Maintenant, le texte qui me touche le plus est celui de Saturne. Une chanson mélancolique mais consolatoire sur l'envie de trouver une femme toujours jeune.

Cette chanson est extraordinaire de délicatesse et de modernité. C'est une ode magnifique aux femmes : qu'un grain de sel soit apparu dans les cheveux (autrement dit que ses cheveux commencent à blanchir), et la femme devrait être quittée… Brassens n'est pas d'accord."

"Le 22 septembre"

"Un vingt-deux de septembre au diable vous partîtes, Et, depuis, chaque année, à la date susdite, Je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous… Or, nous y revoilà, mais je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre aux paupières, Le vingt-deux de septembre, aujourd'hui, je m'en fous..."

Clémentine Déroudille : "Cette chanson montre l'humanité du chanteur. Brassens avait un côté sombre. Il jetait sur le monde un regard assez pessimiste et était obsédé par la mort. Ce thème est permanent dans ses chansons. C'est philosophique, et nourri par ses lectures. Mais dans son quotidien, la mort aussi était présente. Il souffrait de coliques néphrétiques que l'on soignait beaucoup moins bien qu'aujourd'hui. Les traitements de cheval et la douleur de devoir évacuer les cailloux de ses reins l'ont affaibli. Et c'est probablement pour ça qu'il est parti si jeune, soixante ans à peine. On a toujours l'impression qu'il était très âgé. Il a eu l'élégance de ne jamais l'évoquer. Au contraire, ses chansons célèbrent l'amitié, l'amour… Ce qui en fait le sel."

"La supplique pour être enterré sur la plage de Sète"

Clémentine Déroudille : "Cette chanson dure 11 minutes et peut être maniée, et reprise par d'autres. Elle casse les codes. Il a mis des années et des années à l'écrire. Il la reprenait régulièrement… Puis un jour, il a estimé qu'elle était finie.

C'est une belle chanson sur la ville, sur son enfance… Sur l'attachement que l'on éprouve pour des lieux où l'on a vécu. Les touristes qui viennent à Sète pensant trouver sa tombe près de celle de Paul Valéry, au cimetière marin. Mais il repose au cimetière commun Le Py qui domine l'étang de Thau. C'est un geste plein d'humilité."

"Le vieux Léon"

"Tu t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets, En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton biniou…"

C'est un coup de chapeau aux musiciens de rue qu'on ne voit pas quand on passe sur le trottoir. C'est un superbe hymne à l'attention à l'autre, et à l'amitié. Une valeur primordiale pour Georges Brassens."

