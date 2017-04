Gorillaz is back ! Le plus grand groupe virtuel fait son très attendu retour...

Gorillaz, dont les pères fondateurs sont Damon Albarn et Jamie Hewlett, est composé du chanteur 2D, du bassiste Murdoc Niccals, du guitariste Noodle et du batteur Russel Hobbs.

Dès la sortie de leur premier album éponyme en 2001, le succès a été planétaire et ne s'est pas démenti avec les albums Demon Days (2005), Plastic Beach (2010) et TheFall (2011).

Pour ce nouvel album Humanz, ils se sont entourés de nombreux invités prestigieux parmi lesquels Jehnny Beth (Savages), Danny Brown, Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Peven Everett, Anthony Hamilton, Grace Jones, Zebra Katz, Kelela, Mavis Staples, Vince Staples, Popcaan, Pusha T, Jamie Principle et Kali Uchis, entre autres.

Produit par Gorillaz, The Twilight Tone of D /\ P et Remi Kabaka, enregistré à Londres, Paris, New York, Chicago ou encore en Jamaïque, Humanz arrive dans les bacs le 28 avril 2017.