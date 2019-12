Une séance unique !

Gorillaz reject false icons © Gorillaz

Gorillaz a annoncé la sortie mondiale du tout nouveau documentaire intitulé GORILLAZ : REJECT FALSE ICONS, réalisé par Denholm Hewlett. Le documentaire sera diffusé dans les salles de cinéma pour une séance unique le 16 décembre 2019.

GORILLAZ : REJECT FALSE ICONS est le tout nouveau documentaire du groupe britannique Gorillaz, les performeurs virtuels les plus accomplis au monde.

En France, le documentaire, un partenariat France Inter, est distribué par KDF France et sera diffusé dans plusieurs cinémas : Kinepolis, CGR, Mégarama et Le Grand Rex.

Dans son premier long métrage, le réalisateur Denholm Hewlett suit chacun des mouvements du groupe pendant trois ans, couvrant la réalisation de deux albums acclamés par la critique, 'Humanz' et 'The Now Now Now', suivie par des images de la tournée mondiale la plus ambitieuse du groupe à ce jour, avec des dates en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud et Mexique.

Le documentaire est le tout premier voyage immersif au monde suivant Gorillaz et leurs proches, avec des images inédites où le virtuel rencontre le réel pour illustrer le merveilleux chaos de la vie sous le regard attentif de Murdoc Niccals (basse), Noodle (guitare), Russel Hobbs (batterie) et 2D (chant).

GORILLAZ : REJET FALSE ICONS sera diffusé au cinéma le 16 décembre 2019. Les billets sont en vente dès le 27 novembre sur rejectfalseicons.com, où les fans trouveront toutes les informations sur les cinémas participants.

www.gorillaz.com

Réservation dès le 27 Novembre sur rejectfalseicons.com ou directement aux caisses et sur les sites web des cinémas participants.