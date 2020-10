Il aura suffi d'une vidéo à la popularité mondiale pour faire resurgir dans le top des meilleures ventes de disques une chanson sortie... en 1977. Grâce à la vidéo d'un Américain postée fin septembre sur TikTok, le titre "Dreams" du groupe Fleetwood Mac et l'album dont il est extrait, connaissent une deuxième jeunesse.

Le groupe Fleetwood Mac, ici en concert en 2018. © AFP / Valérie Macon

Comment un groupe né en 1967 peut-il à nouveau toucher le haut des "charts" américains et mondiaux avec une chanson et un album sortis il y a 43 ans, en 1977 ? Grâce au réseau social TikTok : réputée pour révéler des tubes grâce à l'aspect extrêmement viral de ses courtes vidéos musicales, la plateforme parvient aussi à donner une deuxième jeunesse à certains succès des décennies passées.

Juste terrière Taylor Swift dans les ventes d'albums

C'est le cas avec "Dreams", de Fleetwood Mac : le titre, standard du groupe britannique, est entré (ou plutôt ré-entré) en fin de semaine dernière à la 21e place du "Billboard Hot 100", le classement des titres les plus populaires aux États-Unis, qui cumule les ventes, les passages en radio et les "streams". Plus fort encore, l'album dont il est extrait, "Rumours", pointait la semaine dernière en 13e place des albums les plus vendus de la semaine outre-Atlantique (juste derrière le dernier album de la chanteuse Taylor Swift et la comédie musicale à succès Hamilton... et devant les nouveaux albums de Bon Jovi et Dolly Parton).

En France aussi, "Dreams" est en 13e place du classement iTunes à l'heure où nous écrivons ces lignes (l'album en revanche n'est classé "que" 69e, derrière ceux de Vitaa et Slimane et de Starmania, lui aussi sorti il y a plus de 40 ans). Sur Spotify, la chanson, qui avait déjà connu une deuxième jeunesse dans les années 90 grâce à une reprise des Corrs, est en 19e place du classement mondial.

60 millions de vues, 10 millions de "like"

Ce regain de popularité, on le doit à un homme buvant du jus de canneberge sur son skateboard, en faisant du playback sur "Dreams" : Nathan Apodaca, 37 ans, a cumulé plus de 60 de millions de vues sur le réseau TikTok grâce à une vidéo le montrant allant au travail sur sa planche à roulettes et la chanson de Fleetwood Mac. "Doggface208" a par ailleurs emporté plus de 10 millions de likes avec cette vidéo. L'histoire de cet homme qui s'est rendu au travail en skate parce qu'il n'avait plus de voiture a touché les internautes.

L'engouement pour cette vidéo – et pour le titre qui l'accompagne – est tel que le co-fondateur du groupe, Mick Fleetwood, s'est inscrit sur TikTok pour remercier Nathan Apodaca, en se filmant lui aussi sur un skateboard et en train de boire du jus de canneberge.

Mais ce n'est pas tout : le TikTok n'a pas dopé les ventes que de Fleetwood Mac, mais aussi d'Ocean Spray : ce n'est pas un autre groupe de rock, mais... la marque du jus de canneberge que boit l'homme sur son skateboard. La marque, qui n'a pas communiqué de chiffres sur ses ventes, a toutefois fait livrer à Nathan Apodaca une voiture remplie de bouteilles de la boisson, pour remplacer sa voiture en panne.