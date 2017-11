Une soirée présentée par André Manoukian

Nat King Cole & Me © Gregory Porter

Après la sortie de son cinquième opus, Nat King Cole And Me, en hommage à la légende du jazz, Gregory Porter fait un détour par France Inter pour le plus grand plaisir des auditeurs !

Le géant californien, à la voix si singulière, devenu la référence du jazz vocal, se produit sur la scène du studio 105 de la Maison de la radio, pour un concert en toute intimité, où il mêlera les titres de son répertoire aux reprises de Nat King Cole.

La musique de Nat est à la fois familière et apaisante. Enregistrer ses chansons a été une expérience très intime ...

Gregory Porter

Un concert présenté par André Manoukian, en direct et en public depuis le studio 105

