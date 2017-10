Un vibrant hommage à la légende du jazz

Album Nat King Cole & me © Gregory Porter

L’amour de Gregory Porter pour la musique de Nat King Cole commence dès son plus jeune âge. Nat King Cole est un véritable fil rouge dans sa vie et sa carrière musicale. Porté par sa musique, il lui rend hommage dans son nouvel album Nat King Cole & me où il décide de mettre en scène sa relation avec le grand jazzman.

Avec l’aide du célèbre arrangeur Vince Mendoza et d’un groupe composé du pianiste Christian Sands, du bassiste Reuben Rogers et du batteur Ulysses Owens, Gregory Porter revisite sur ce nouvel album certaines des plus célèbres chansons de Nat King Cole telles que « Smile », « L-O-V-E », « Nature Boy » et « The Christmas Song ».

Interprétés par le London Studio Orchestra, les splendides arrangements de Vince Mendoza mettent on ne peut mieux en valeur la voix ensorcelante de Gregory Porter et donnent au disque une ampleur à couper le souffle.

J’ai sélectionné les chansons de cet album comme je le fais habituellement : en commençant par écouter mon cœur

explique Gregory Porter

Sources Mercury| Universal Music France