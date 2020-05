Je vais vous faire écouter un truc qui va vous donner la pêche. Enfin, bon, avec un sourire en coin, parce que une chanson dont le refrain dit : "Hollywood me donne envie de gerber", c’est pas tout à fait "Y a de la joie !".

4 mai 2020 - Confinement Jour 37

Celui qui la chante est un jeune banlieusard américain originaire de la Côte Est. Il a choisi de se faire appeler Car Seat Headrest, ça veut dire appuie-tête.

Plutôt le genre de gars à lunettes sympa qui vient vous dépanner quand vous avez un problème informatique. Aussi timide et introverti qu’ambitieux et passionné, eh oui, ça va souvent de pair, Will Toledo, alias Car Seat Headrest, est un confiné par nature, si j’ose dire.

Depuis ses vingt ans, il a enregistré chez lui et mis en ligne plus de cent cinquante chansons. Ce qui a fait de lui une sorte de star underground. Will Toledo n’est pas vieux, vingt-sept ans, mais il a décidé de tout changer ou presque.

C'est d’actualité, il apparaît désormais le visage couvert d’un masque. Enfin, lui c’est un masque à gaz customisé, comme on dit, entre l’ours et le chien-loup, qu’il porte avec une combinaison orange de cantonnier. Ça lui permet, assure-t-il, se se lâcher, de déconner, bref, d’être sur scène tout ce qu’il n’ose pas être dans la vie.

Dans ce titre, Hollywood, il y a de l’électro, du hip-hop et du rock bruitiste. C’est le monologue intérieur d’un gars qui s’est pas levé du bon pied. Il regarde par la fenêtre d’un bus et voit des affiches pour des films pourris qu’il n’ira pas voir, alors il grommelle :

Marre de la violence, du fric, de l’alcool, de la drogue, de regarder toutes ces pubs »,

Et il s’écrie :

Hollywood me fait gerber ».

Allez, tous ensemble !

