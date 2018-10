Reconnues et soutenues par Prince, Beyoncé et Adele, les jumelles IBEYI sont de retour sur scène avec leur second album 'ASH’.

Ibeyi © Amber Mahoney

Les deux sœurs franco-cubaines, Lisa-Kaindé et Naomi Diaz, continuent à charmer leur public en anglais et en espagnol, portées par leur voix si particulière.

Entre hip-hop, électro-pop, soul et racines afro-cubaines, ce nouvel opus continue d’explorer leur univers multiple avec des invités de renommée internationale : le saxophoniste Kamasi Washington, le pianiste et producteur Chilly Gonzales, Meshell Ndegeocello ou encore la rappeuse espagnole La Mala Rodriguez…

Ne manquez pas le phénomène IBEYI en concert le 16 octobre 2018 à l'Olympia, Paris

