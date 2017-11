Les sœurs Ibeyi seront sur la scène du Casino de Paris dans le cadre du festival Les inRocks à l'occasion d'une soirée spéciale anniversaire

Ibeyi © Amber Mahoney

Le duo Ibeyi composé des jumelles Lisa-Kaindé et Naomi Diaz ont sorti leur premier album éponyme en 2015.

Ce 24 novembre, elles seront sur la scène du Casino de Paris.

Entre temps, elles ont parcouru le monde et le public reste fidèle à leurs chansons chantées autant en anglais, qu'en français et en yoruba, langue africaine importée à Cuba par les esclaves au 17è siècle.

Fortement influencées par la musique de leur père, Miguel "Angá" Diaz un percussionniste cubain renommé qui a joué dans le Buena Vista Social Club ou avec Herbie Hancock, les deux musiciennes oscillent entre les instruments acoustiques et les sons fabriqués par des machines.

Elles se sont imposées sur le devant de la scène musicale et font vibrer les cœur à travers une musique très moderne où le rythme prédomine, un mix de soul, de jazz et de chants .

Avec leur nouvel album Ash, Lisa et Naomi se présentent sous un nouveau jour : plus engagées, plus politique et féministe. Il suffit d’écouter le titre No Man is Big Enough For My Arms qui reprend le discours anti-sexiste de Michelle Obama.

