Très bonne nouvelle, c'est bientôt Noël ! Et qui dit Noël, dit cadeaux. Pour ça, Eric et Quentin ont pensé à vous, en vous proposant 10 idées d'albums à mettre sous le sapin ! C'est avec Nemir, Chilla, en passant par Tyler the Creator et d'autres, que ces artistes ambianceront cette fin d'année.

Des idées d'albums rap à glisser sous le sapin, par Eric et Quentin du "Grand Urbain" © Getty / Susanne Kürth / EyeEm

Rap français, US, soul, RnB, electro... De nombreux styles musicaux, pour tous les goûts dans différents albums à offrir pour Noël. Après de nombreuses écoutes, analyses, et avis, Eric et Quentin décident de partager une belle liste en citant des artistes talentueux aux différents univers. Quoi de mieux pour passer une fin d'année musicale sur ces sons ? Voici la liste des 10 albums.

►►► 🎧 PODCAST - "Le Grand Urbain" : chaque samedi, à 21h, rendez-vous avec Eric et Quentin. Humour, dernières nouveautés, interviews sans filtre, freestyle… quand l’esprit France Inter rencontre la musique urbaine

"So Much Fun" - Young Thug

Pour commencer, c'est rap US, avec un phénomène, un artiste devenu une base de la trap et du rap : Young Thug. Ce rappeur américain a su conquérir ce milieu en étant complet grâce à sa voix reconnaissable à première écoute, et son flow mélangeant rap et chant. De nombreuses collaborations avec des artistes comme Gucci Mane, Migos ou encore Travis Scott font de lui un incontournable aujourd'hui.

Eric et Quentin vous proposent son dernier album : "So Much Fun". Album rempli de grands feats, et de très bon sons.

►►► Pourquoi Young Thug pour ce Noël ?

Parce que tous les rappeurs américains copient Young Thug

C'est l'un des meilleurs flow de ces 10 dernières années

de ces 10 dernières années Pour sa classe

"Songs in the Key of Life" – Stevie Wonder

Pour cet album, retour en 1976 avec soul, rhythm et blues-soul et pop. C'est une autre base, mais d'un tout autre style musical qui est à l'honneur de cette liste : Stevie Wonder. Un génie de la musique qui a proposé sur son album des sons comme "I Wish" avec un rythme funky, ou encore "Pastime Paradise" plus en douceur.

►►► Selon Eric et Quentin, "Songs in the Key of Life" est absolument à glisser sous le sapin parce que :

Si tu n’as pas "Songs in the Key of Life" avant 50 ans, 'as loupé ta vie

C'est l'un des plus grands albums de tous les temps

de tous les temps Parce que Prince et Michael ne sont plus là

"Nemir"– Nemir

Troisième proposition d'album à mettre sous le sapin, en mettant cette fois à l'honneur le rap français avec Nemir, et son album éponyme. Simple comme nom d'album, comme lui. Présent sur différents feats, comme avec Alpha Wann pour "Wake Up" ou Nekfeu avec "Princesse", il a su apporter son timbre de voix particulier, doux et éraillé, qui fait son identité musicale dans son dernier album.

►►► Pourquoi offrir cet album ?

Parce que l'on retrouve de multiples influences

Le titre "Sur ma Vie" avec Alpha Wann te donne le smile

Et parce que Nemir, c'est la personne la plus cool du monde

Il était l'invité d'Eric et Quentin dans Le Grand Urbain, retrouvez son freestyle et interview pour en apprendre davantage.

"500 Key"- Key Largo

On continue avec le rap français et le quatrième album recommandé par Eric et Quentin pour Noel : "500 Key" de Key Largo, un duo de rappeurs originaire de Gonesse. C'est en étant présent sur un feat avec Zola qu'ils se sont fait remarquer.

►►►"500 Key" est à placer sous le sapin car c'est un album "complètement fou", "turn up", pour vous ambiancer sur du bon rap français de deux artistes "jeunes et talentueux" selon Eric et Quentin. De bons arguments pour l'offrir !

Attention, c’est cru et explicit lyrics.

Le groupe était aussi invité dans Le Grand Urbain. (Re)écouter le freestyle et l'interview !

"Dancehall" - The Blaze

"Mélodieux et élégant", ce sont les mots d'Eric et Quentin pour cette recommandation, cette fois-ci de style musique électronique. The Blaze est un groupe français proposant son dernier album "Dancehall", primé "meilleur album de musiques électroniques" aux Victoires de la musique 2019. Des sons travaillés, de qualité pour un grand plaisir auditif !

►►► Pourquoi le mettre sous le sapin ? Car "tout est bon", tout simplement, dans l'album, pour Eric et Quentin.

"The Chronic" - Dr.Dre

Retour dans les années 90 avec l'album "The Chronic", premier album studio du rappeur-producteur Dr. Dre. Un classique, et une référence du rap US connu de tous. West coast, gangsta rap... Dr.Dre retransmet ces styles à travers de nombreux sons, en plaçant des feats avec des légendes, comme Snoop Dogg.

►►► Voici les arguments de nos experts pour vous convaincre d'offrir ce classique :

C'est un album masterpiece du rap

du rap Dr.Dre est l'un des plus grands producteurs de musique de tous les temps

de musique de tous les temps Tu peux l'écouter 200 fois, jamais tu ne seras déçu !

"The Lost Boy" - YBN Cordae

C'est "la révélation rap US 2019". "The Lost Boy" est à placer sous le sapin selon Eric et Quentin pour plusieurs raisons. YBN Cordae vient de Caroline du Nord, c'est "la place forte du rap US en ce moment". Pour la personne qui trouvera ce bijou à Noël, coup de chance, car un titre en duo, complètement "fou" avec Anderson Paak ("RNP") sera au rendez-vous pour une totale ambiance (avec un clip lui aussi "complètement fou"...!).

"Mun" - Chilla

Doux, engagé, mélodieux : les mots simples et efficaces d'Eric et Quentin pour cet album, en mettant à l'honneur une voix féminine, celle de Chilla avec son album "Mun". "Une très belle voix" à écouter, en passant par son morceau "Am Stram Gram" et sa meilleure réponse aux haters.

"Igor" - Tyler the Creator

C'est en proposant "Igor", l'album de Tyler the Creator que vous aurez une belle idée, en guise de surprise. Un album remarquable, propre à son univers et style qui propose des sons variés en s'appuyant sur le rap, mais en le mélangeant à des grandes touches de funk.

►►► Pourquoi cet album est à glisser sous le sapin ?

Parce que c'est le projet le plus abouti de l'artiste

L'art work de l'album est super stylé !

"Rémy d'Auber"- Rémy

Terminons cette belle liste des dix albums sur une touche de rap Français, en proposant le rappeur d'Aubervilliers : Rémy et son album "Rémy d'Auber".

Un bel album à retrouver sous le sapin composé de "belles paroles", et d'un mélange complètement harmonieux du rap et du piano qui claque ! Rémy, c'est un rappeur talentueux, intelligent à découvrir et/ou écouter pour cette fin d'année.