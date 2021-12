Nos programmateurs musicaux vous ont concocté une sélection d'albums à offrir en cette fin d'année, et à écouter sans modération.

Adele

La superstar mondiale Adele revient avec la sortie de son tout nouveau single « Easy On Me », qui précède la sortie le 19 novembre du nouvel album 30 d’Adele, sur Columbia Records. Sur le clip de « Easy On Me », Adele collabore une fois de plus avec le réalisateur Xavier Dolan (Mommy). Le réalisateur avait déjà fait le clip du tube “Hello” présent sur l’album 25 .

Arlo Parks

Arlo Parks, de son vrai nom Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, originaire de London West, moitié nigériane, et un quart tchadienne et française – s’est fait connaître en 2018 avec son single ‘Cola’ . « J’étais vraiment intéressée par l’idée de plonger dans un moment hyper spécifique et de le rendre universel, de créer quelque chose auquel les gens pourraient tous se retrouver», explique Arlo à propos de son approche poétique de l’écriture. C’est durant la période de confinement, qu’Arlo Parks a écrit et enregistré les 12 morceaux de l'album Collapsed In Sunbeams, sorti le 29 Janvier.

Clara Luciani

Ça commence avec un cœur qui bat. Une pulsation familière, le rythme même de la vie. Ce Cœur, c’est celui de Clara Luciani. Qui donne son titre à son deuxième album. Mars 2020, Clara est stoppée dans son élan par le confinement. Une pause forcée pour celle qui, depuis la sortie de son premier album, Sainte-Victoire, certifié triple platine, ne s’est jamais arrêtée. Récompensée par deux Victoires de la Musique, Clara Luciani a enchaîné plus de 200 concerts, d’intimes guitares-voix à de nombreux Olympia survoltés.



Damon Albarn

Leader de Blur et Gorillaz, Damon Albarn a présenté en novembre son second album Solo : The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Un album inspiré par l’Islande, où il réside une partie de l’année. “Qu’est-ce que ce disque signifie pour moi ? Eh bien, c’était mon réconfort dans les jours très sombres de janvier et février de cette année, vous savez ? Je pense qu’un grand nombre de documents produits au cours de cette période seront des documents de l’époque.”

Feu! Chatterton

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, grandiose fresque cyberpunk pour les temps confinés, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance. Sur Palais d’argile, troisième acte du cadavre exquis, les Feu! portent un regard critique, parfois désabusé, mais toujours avec humour, sur ce monde connecté qui nous entoure.

James Blake

C’est le premier album complet de James Blake en trois ans. Le chanteur, auteur-compositeur, multi-instrumentaliste et producteur britannique primé GRAMMY® est sans conteste le moteur énigmatique de certains des albums les plus influents du XXIe siècle, de Beyoncé à Kendrick Lamar. Friends that break your heart, son cinquième album, vient de paraitre. De la délicatesse, des harmonies, des sonorités hip hop et des rythmes qui font battre le cœur.

Juliette Armanet

C’est l’étincelle qui déclenche tout. Le beat disco, la note de piano, l’accord qui serre le cœur et s’empare des corps. La flamme qui embrase le deuxième album de Juliette Armanet. Brûler le feu, comme un grand incendie. Ce feu sacré, Juliette l’entretient depuis le succès de Petite Amie, son premier album double platine, couronné par une Victoire de la Musique de l’album révélation, et d’une tournée de plus de 200 concerts, d’intimes piano-voix aux foules des plus grands festivals. Ce nouvel album, Juliette l’a abordé comme un nouveau territoire : si son piano en reste le cœur battant, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants

The Limiñanas

Lionel et Marie Limiñana, le couple/duo qui forme The Limiñanas s’associent à Laurent Garnier, DJ/producteur pionnier de la scène électronique française, et signent ensemble De Película. Un disque en forme de ballade sauvage comme un film noir, né d’un désir commun de composer une musique qui raconte des histoires et bouleverse les vieux schémas dans une transe (super)sonique. Un fiévreux roadtrip à la poursuite de Juliette et Saul, voyous adolescents dans la tradition romantique d’A Bout de Souffle ou de Sailor et Lula. Au départ de De Película, il y a une passion commune pour le groupe allemand Can, la transe, le psychédélisme, mais aussi la danse et toutes ces « musiques qui provoquent l’abandon » comme dit Laurent Garnier.

Billie Eilish

Après avoir battu le record de l’album le plus pré-enregistré de l’histoire sur Apple Music, avec 1,028,000 pré-sauvegardes, Billie Eilish dévoile le tant attendu « Happier Than Ever ». Intégralement composé avec son frère Finneas à Los Angeles, l’album comprend 16 titres. On y retrouve des titres connus des fans : « my future », « Lost Cause » ou encore « Therefore I Am ». La jeune prodige Billie Eilish affole les compteurs et totalise 66 milliards de streams et plus de 31 millions d’albums vendus dans le monde.

Orelsan

Trois ans après le succès colossal de son disque multi récompensé La fête est finie, et dans la continuité du documentaire "Montre jamais ça à personne" consacré à son ascension et réalisé par son frère, il a fait paraitre en novembre son 4ème album Civilisation. Album sur lequel on retrouve le titre “L’odeur de l’essence”, certifié disque de platine après une semaine et plus de 138 000 exemplaires vendus.