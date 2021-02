Journaliste et critique musicale, voix de la musique sur France Inter pendant 25 ans, Isabelle Dhordain est décédée dimanche à l'âge de 62 ans.

Isabelle Dhordain avait 62 ans. © Radio France

"Le tri se fait par mes oreilles, quand j'écoute des disques, je ne regarde pas les pochettes", racontait-elle, en 2012, à l'occasion des 20 ans de son émission phare. Dimanche, la journaliste et critique musicale Isabelle Dhordain, qui a longtemps animé "Le pont des artistes" sur France Inter, est décédée à l'âge de 62 ans. "La musique perd l'une de ses ambassadrices", a souligné sur Twitter le directeur musical de France Inter, Jocelyn Perrotin.

Femme de radio

Dans son émission Isabelle Dhordain, qui fut une voix d'Inter pendant plusieurs décennies, a aidé de nombreux musiciens à se lancer. "C'est une grande tristesse de te savoir partie", écrit sur Instagram le chanteur Benjamin Biolay.

"Nous n'oublierons jamais ton aide immense à la musique de France, nous n'oublierons pas non plus ton incroyable sympathie et ton enthousiasme légendaire"

Née en 1959, Isabelle Dhordain avait la radio dans le sang et la maison ronde était comme une deuxième maison : elle était la fille de Roland Dhordain, un des pères fondateurs de la radio moderne, créateur de France Inter, FIP, puis grande voix d'Inter, et d'Elisabeth Lansac, comédienne et productrice de France Culture.

Passionnée de musique, Isabelle Dhordain a fait ses débuts dans les radios libres, avant de rejoindre son père à France Inter. D'abord journaliste, présentatrice d'émissions d'information, elle lance avec lui en 1988 "Le pont des artistes", une émission qu'elle présentera jusqu'en 2013, diffusée le samedi soir.

Un hommage cette semaine

Accueillant plus de 3 000 artistes, l'émission a "tissé tant de passerelles d’une musique à l’autre, d’un artiste à l’autre", souligne France Inter sur Twitter. Elle permettra en effet la rencontre, le dialogue et l'échange entre musiciens, chanteurs et cultures. Isabelle Dhordain a aidé de nombreux artistes à se lancer, dans tous les styles musicaux contemporains, de Dominique A à Sanseverino, de Mathieu Chedid aux Têtes Raides, en passant par Vincent Delerm et les Négresses vertes... Juliette, Angélique Kidjo, Arthur H., Camille, Clarika, Sinclair, ou encore Vincent Delerm y ont aussi fait leur débuts.

"Je me souviens que si elle recevait un invité important, elle invitait en même temps quelqu’un d’inconnu en espérant que quelque chose se passe entre eux", raconte d'ailleurs ce dernier sur Instagram. Vincent Delerm se remémore "le premier matin de mon stage avec Isabelle Dhordain" : "Je me souviens que je me suis assis sur ce banc en face de la Maison de la radio et que j’ai pensé que ma vie allait changer."

Musique française, africaine, américaine, jazz, rap, rock, musiques traditionnelles, s’invitaient et se mélangaient chaque semaine sur la scène du studio Charles Trenet de la Maison de la radio. Isabelle Dhordain avait cessé de présenter son émission pour raison de santé.

"Côté club" de Laurent Goumarre lui rendra hommage mardi soir, lors d'une émission spéciale de 22h à minuit.