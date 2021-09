D’une élégance inaltérable, Jane Birkin se montre bouleversante et sublime.

JANE BIRKIN © Nico Bustos

L’artiste propose 3 évènements dans un lieu unique, la Philharmonie de Paris !

Oh ! Pardon tu dormais... Texte de Jane Birkin, Valeria Bruni Tedeschi récitante et Denis Podalydès récitant

Accordant très bien leurs sensibilités, Valeria Bruni Tedeschi et Denis Podalydès s’unissent à la scène pour lire à deux voix Oh ! Pardon tu dormais…, pièce de théâtre écrite par Jane Birkin et centrée sur un couple qui s’aime autant qu’il se déchire.

D’abord connue comme actrice et chanteuse, Jane Birkin s’adonne par ailleurs à l’écriture. Son premier livre (publié en 1992), Oh ! Pardon tu dormais…, consiste en une pièce de théâtre qui met en scène le couple formé par un homme et une femme ayant tous deux environ quarante ans. Ensemble, se lançant dans une discussion tumultueuse, souvent douloureuse, ils vont traverser une longue nuit d’insomnie jusqu’à la brisure de l’aube… Auscultation incisive d’un couple en dérive, la pièce restitue avec force tous les sentiments que la passion amoureuse peut déclencher. Formant un couple scénique épatant, Valeria Bruni Tedeschi et Denis Podalydès joignent leurs voix et leurs sensibilités, très bien accordées, pour en offrir une lecture jubilatoire.

Vendredi 17 septembre à 20h30, samedi 18 septembre à 18h et dimanche 19 septembre à 16h30

Accompagnée par l’Orchestre national d’Île-de-France, Jane Birkin interprète un florilège de chansons de Serge Gainsbourg, son illustre Pygmalion, dans des versions symphoniques aussi majestueuses que vibrantes. Un moment de grande(s) émotion(s).

Mélomane averti, Serge Gainsbourg s’est beaucoup inspiré de la musique classique dans son travail de compositeur. Jane Birkin – qui fut à la fois sa compagne, sa muse et l’une de ses interprètes – le sait mieux que quiconque. Ainsi a-t-elle donné forme à Gainsbourg Symphonique, en étroite collaboration avec le directeur artistique Philippe Lerichomme (direction artistique) et le pianiste Nobuyuki Nakajima qui en signe les arrangements. Acclamé à travers le monde depuis sa création en 2016 à Montréal, ce projet de grande ampleur invite à (re)découvrir des chansons emblématiques de Gainsbourg adaptées en mode symphonique et interprétées par Jane Birkin. La voix emplie d’émotion(s), elle se produit ici avec l’Orchestre national d’Île-de-France, dirigé par Philippe Forget.

Samedi 18 septembre à 20h30

Oh ! Pardon tu dormais…, son superbe nouvel album studio adapté de sa pièce de théâtre éponyme. Elle le présente en live, avec la participation exceptionnelle d'Étienne Daho avec qui elle a réalisé l’album.

Sorti le 11 décembre 2020, trois jours avant l’anniversaire de Jane Birkin, Oh ! Pardon tu dormais… constitue un magnifique cadeau pour tous les fans de la plus française des chanteuses anglaises. De sa voix légèrement brisée au charme inimitable, celle-ci semble se livrer à cœur grand ouvert dans ce nouvel album dont elle signe les textes (certains coécrits avec Etienne Daho). S’inspirant avant tout de sa pièce de théâtre éponyme, anatomie d’un couple. Longuement mûri, l’album résulte d’une collaboration en osmose avec Étienne Daho et Jean-Louis Piérot qui, tous deux très proches de Jane Birkin, ont conçu ensemble la partie musicale dans une veine pop orchestrale absolument classieuse.

Dimanche 19 septembre à 19h et lundi 20 septembre à 20h30

A l'occasion du week-end qui lui est consacré, Jane Birkin rencontre le public de la Philharmonie de Paris.

Distribution : Jane Birkin, chanteuse et Laure Adler, médiatrice

Vendredi 17 septembre 2021 à 18h30