Jane Birkin nous offre un album de reprise Le symphonique (sortie le 24 mars), en hommage à Serge Gainsbourg, avec une nouvelle lecture des titres incontournable du génial artiste, le tout en version symphonique.

La plus française des British sera en public et en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio le 12 avril pour un grand concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Au programme 22 chansons mythiques de Serge Gainsbourg, tirées de l'album Le Symphonique, élaboré en compagnie de Philippe Lerichomme et arrangé par le musicien japonais Nobuyuki Nakajima.

Un jour j’ai évoqué à quelqu’un le fait que Serge s’inspirait beaucoup de la musique classique et à quel point il aurait été beau que ses textes soient interprétés avec un orchestre symphonique.

