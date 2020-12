Les soirées de la 40e édition se confirment, les artistes répondent présents !

Théâtre antique Vienne © Arthur Viguier

Jazz à Vienne c’est du jazz tout le temps, partout et pour toutes les oreilles.

Personne ne peut aujourd'hui présager de la situation dans laquelle nous nous trouverons en juin prochain, mais une chose est sûre, Jazz à Vienne sera prêt.

Voici donc les premiers noms des artistes de Jazz à Vienne qui composeront la prochaine édition de Jazz à Vienne. Le festival mettra tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant bien évidemment les règles en vigueur pour la santé et la sécurité de tous.

23 JUIN : Jamie Cullum / Anne Paceo

25 JUIN : Salif Keita / Keziah Jones & Qudus Onikeku / Julia Sarr

28 JUIN : Ibrahim Maalouf / Erik Truffaz

03 JUILLET : Et aussi le concert dessiné avec Hugh Coltman & Juanjo Guarnido

► En parallèle à la réalisation de l'affiche Jazz à Vienne imaginée pour la 40e édition par le dessinateur de BD Juanjo Guarnido et conçue dans le cadre d'un partenariat qui lie le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême et Jazz à Vienne depuis 2017, les deux structures mettent en commun leur réflexion afin de proposer un concert dessiné de création mêlant musique et bande dessinée.

05 JUILLET : Avishai Cohen trio / Vincent Peirani

Jazz à Vienne vous donne rendez-vous l'été prochain. Les beaux jours arrivent !

Chaque année, ce sont plus de 200 000 festivaliers qui viennent à la rencontre des 1 000 artistes se produisant sur les 4 scènes.

Scences_Cybèle / Arthur Viguier

Le Théâtre Antique, édifié au 1er siècle, est le lieu emblématique de Jazz à Vienne. Son acoustique singulière mêlée à l’empreinte de l’histoire offre un cadre exceptionnel pour le public et les artistes de renommée internationale qui s’y produisent. Réel mélange entre modernité et ancien, métissage musical sincère, le festival riche de sa diversité se veut pluriel et ouvert à tous.

Jazz à Vienne, c’est du jazz de midi jusqu’à tard dans la nuit. Sur les 250 concerts proposés, 200 sont gratuits à retrouver notamment sur les scènes de Cybèle, ou en after au JazzMix ou au Club de Minuit.

Scences_Cybèle / Arthur Viguier

La programmation propose en accès libre de nombreux rendez-vous : la création jeune public offerte aux 6 000 enfants de la communauté d’agglomération, les rencontres publiques au Théâtre de Vienne, les restitutions de l’Académie Jazz à Vienne, la Caravan’Jazz, le tremplin RéZZo FOCAL, les lectures musicales, les projections de films, les concerts au musée de Saint-Romain-en-Gal et le festival off sur les terrasses des cafetiers et restaurateurs viennois.