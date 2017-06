S’associer à Jazz à Vienne, c’est soutenir la création artistique, la diffusion d’œuvres et propositions musicales inédites et hors du commun.

Depuis des années, France Inter accompagne avec passion ce festival incontournable de début d'été et sera en direct du festival :

lundi 3 juillet de 21h à minuit avec André Manoukian pour le Concert hommage à John Coltrane par Archie Shepp all star

Depuis 37 ans, Vienne fête au début de l'été toute la richesse du jazz et ses valeurs de partage, de rencontres et de métissage. Jazz à Vienne, ce sont des concerts de minuit jusqu'à tard dans la nuit, mais pas que ! Expositions, salons, rencontres, masterclass... Une multitude de projets proposée chaque année, au croisement des disciplines artistiques et culturelles.

►►► Quelques concerts :

Le 3 juillet au Théâtre Antique dès 20h30 : Concert hommage à John Coltrane par Archie Shepp all star // Feat. Jason Moran, special guest Shabaka Hutchings et Marion Rampal

En 1960, Archie Shepp assiste à un concert de John Coltrane au Five Spot, à New York. Fasciné, il décide dans la foulée de se consacrer au saxophone ténor. Cinq ans plus tard, Shepp enregistrera finalement aux côtés de son idole. Publié en 1966, le résultat se nomme Ascension et reste un symbole de l’improvisation libre.

Le 7 juillet au Théâtre antique dès 20h30 : Angélique Kidjo's // tribute to salsa // Feat. Pedrito Martinez

Angélique Kidjo est une chanteuse à part, une puissante source d’énergie et de bonheur brut qui hommage à la grande chanteuse salsa Célia Cruz (1925- 2003). Angélique Kidjo a créé ce projet en 2016 à New York, accompagnée pour l’occasion par l’un des maîtres de la musique afro cubaine moderne, le percussionniste Pedrito Martinez. Entre la force de Kidjo et la puissante aura de Cruz, la performance s’annonce des plus inspirantes.

Le 12 juillet au Théâtre antique à 20h30 : Herbie Hancock

Le natif de Chicago (il y a 77 ans !) revient entouré d’une jeune garde soul et groove : le bassiste James Genus qui joue avec Hancock depuis 2008, le multi instrumentiste et producteur californien Terrace Martin (Snoop Dogg, Stevie Wonder, Raphael Saadiq, Kendrick Lamar), Lionnel Loueke et Vinnie Colaiuta.

Toute la programmation ici