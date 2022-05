2022 est synonyme de jours heureux avec le retour de tout ce qui fait l’ADN de Jazz à Vienne, une programmation dense et diversifiée du matin jusqu’au bout de la nuit et pour tous les publics.

Affiche Jazz à Vienne 2022 © Audrey Spiry

Cette 41e programmation de Jazz à Vienne est une photographie de la scène musicale, elle représente la tendance actuelle du jazz : un jazz toujours plus ouvert qui n’a pas peur de se métisser tout en gardant son ADN et en respectant son histoire.

15 jours de musique avec plus de 1000 artistes pour 190 concerts dans 37 lieux, organisés par 250 bénévoles !

Jazz à Vienne est une promesse que France Inter accompagne en tant que partenaire depuis de nombreuses années.

Mardi 5 juillet, la radio qui défend les artistes tout au long de l’année, offre deux moments forts à ses auditeurs avec les concerts en direct de Michael Kiwanuka et Black Pumas, une soirée présentée par Matthieu Conquet.

Black Pumas / Michael Kiwanuk / Jody Domingue / Olivia Rose

Des lieux mythiques qui vous accueillent pour des concerts d’exception :

Le Théâtre antique

Jazz à Vienne Théâtre Antique / Arthur Viguier

Les soirées thématiques permettent de raconter des histoires et de présenter des esthétiques, des continents ou des pays.

Une programmation très riche avec Angélique Kidjo et son projet Mother Nature, Dhafer Youssef avec son projet Digital Africa, un hommage à Mahmoud Darwich par Bachar Mar-Khalifé et Marcel Khalifé, les guitaristes Christone «Kingfish » Ingram, Zac Harmon et le français Manu Lanvin et son Devil Blues, le Dirty Dozen Brass Band et Just About Fun-K, Michael Kiwanuka et Black Pumas, MC Solaar accompagné d’un big band de jazz et de l’orchestre symphonique des Pays de Savoie sous la direction artistique d’Issam Krimi, Herbie Hancock, Gregory Porter, George Benson et Jamie Cullum, le tout nouveau projet multimédia de Yann Tiersen…

Tant d’autres à découvrir !

Le Club

Jazz à Vienne Le Club / Renaud Alouche

La scène d’after du festival. Depuis de nombreuses années, Jazz à Vienne investit le Théâtre François Ponsard pour y proposer des concerts qui associent la découverte et l’écoute dans une ambiance intimiste.

L’influence des musiques des Caraïbes avec le groupe Dowdelin, les artistes Oswèla et David Walters.

Les musiques électroniques avec Gystere, Emma-Jean Thackray et le quintet Souleance…

La scène jazz française avec Tom Ibarra, Thomas Leleu, Sylvain Rifflet et Jon Boutellier, Clovis Nicolas, Michael Valeanu.

Sans oublier le blues avec Jamiah Rogers et Nduduzo Makhathini

Le jardin de Cybèle

Jazz à Vienne Cybele / Simon Bianchetti

Ce retour de Cybèle est synonyme de nouveaux projets avec toujours plus d’artistes de la région, de la scène européenne et de la nouvelle génération sans oublier les lauréats des tremplins des festivals partenaires et les formations issues de projets pédagogiques.

Jazz à Vienne Cybele Le Kiosque / Renaud Alouche

Le Kiosque prend la suite de la programmation de la scène de Cybèle. Il accueillera les combos des conservatoires et écoles de musique du territoire, des jam sessions présentées par les meilleurs clubs de jazz de la région sans oublier des DJs qui ambianceront les fins de soirées pour faire patienter le public jusqu’au début des concerts du Club et qui reprendront les platines après. Avec des rendez-vous réguliers comme les midis de Jazz à Vienne, les spectacles jeune public ou les ateliers donnés dans le cadre de Jazz for Kids, les scènes de Cybèle représentent l’épicentre du festival.

Jazz à Vienne c’est aussi Rezzo, le tremplin de la nouvelle génération du Jazz

Tremplin incontournable à l’échelle nationale, le ReZZo Jazz à Vienne a su depuis plus de quinze ans être à l’avant-poste des nouvelles scènes jazz.

Le tremplin offre une véritable opportunité pour les vainqueurs de développer leur carrière professionnelle. À sa nomination, le groupe lauréat se voit soutenu par Jazz à Vienne et ses partenaires pendant un an comprenant un accompagnement artistique complet (management, administratif, communication, technique), une résidence d’artiste pour préparer un album, l’enregistrement de cet album, l’organisation d’une tournée, etc.

Jazz à Vienne et l’art graphique

Affiche

Depuis 2018, le festival Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême s’associent pour proposer chaque année le visuel de l’affiche Jazz à Vienne. Après le dessinateur Brüno qui a proposé une affiche 2018 très épurée, Jacques de Loustal nous a emmené en 2019 en voyage dans son univers personnel en résonance avec la thématique caribéenne de la programmation. Pour la quarantième édition anniversaire, Juanjo Guarnido a proposé un voyage en fanfare, quelque part entre le jardin de Cybèle et La Nouvelle-Orléans, où le jazz et la musique règnent en maître sur la bonne humeur et la danse. Pour 2022, c’est la dessinatrice Audrey Spiry qui se voit confier le visuel du festival.

Concert dessiné

Parallèlement à la réalisation des visuels Jazz à Vienne, le Festival International de la Bande dessinée d’Angoulême et Jazz à Vienne mettent en commun leur réflexion afin de proposer un concert dessiné de création mêlant musique et bande dessinée que l’on a pu découvrir en mars à Angoulême et qui sera repris à Vienne en juillet. Un dialogue entre les arts pour une performance live qui réunira cette année le saxophoniste Thomas de Pourquery et la dessinatrice Fanny Michaëlis.

Ce concert dessiné de création mêlant musique et bande dessinée est une véritable performance.

Sources Jazz à Vienne