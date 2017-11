Les premiers noms d'une programmation pleine de surprises !

Jazz à Viennes 2018 © Brüno

Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême font dialoguer les arts. De nombreux points communs existent entre ces festivals tous deux référents dans leur domaine artistique…

A commencer par un désir partagé d’offrir aux festivaliers, dans ces deux disciplines que sont le jazz et la bande dessinée, un programme varié privilégiant avant tout les découvertes et les rencontres.

Dans le cadre de ce partenariat, le Festival d’Angoulême proposera chaque année à un auteur de bande dessinée différent de réaliser l’affiche de Jazz à Vienne.

Parallèlement à la réalisation des visuels Jazz à Vienne, les deux festivals vont proposer chaque année un concert dessiné de création mêlant musique et bande dessinée. Il s’agit de faire se rencontrer, en live, un dessinateur et un musicien, pour composer une oeuvre hybride.

Pour la prochaine édition du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême du 26 au 29 janvier 2018 et du festival Jazz à Vienne du 28 juin au 13 juillet 2018, le concert dessiné réunira Rokia Traoré et le dessinateur Rubén Pellejero.

Rubén Pellejero et Rokia Traoré / Isabelle Franci / Danny Willems

En attendant le 20 mars 2018, date d’annonce officielle de la programmation de la 38e édition du festival Jazz à Vienne, trois concerts au Théâtre Antique sont déjà confirmés !

Suite à son concert dessiné avec Rubén Pellejero, Rokia Traoré nous fait l’honneur de sa présence au Théâtre Antique pour son projet Né So (Chez soi, en bambara).

Rokia Traoré / Danny Willems

En concert cet été, et pour le plus grand bonheur des fans, le groupe Morcheeba interprétera quelques nouveaux morceaux extraits de l’album Skye|Ross et jouera également ses tubes.

Morcheeba / D.R.

Le concert de Gregory Porter à Vienne se fera accompagné par l’Orchestre national de Lyon avec lequel Jazz à Vienne collabore régulièrement.

Gregory Porter / Eric Umphery

►►► Les concerts de Gregory Porter, Rokia Traoré et Morcheeba seront mis en vente le 21 mars 2018 mais accessibles en exclusivité via les offres de Noël Jazz à Vienne. Du 22 novembre au 31 janvier 2018, l’Abonnement Open 7 soirées et le Jazz Ticket sont en vente à tarif préférentiel !