Ensemble, enfin ! Marciac vous ouvre grand ses bras.

Jazz in Marciac © Laurent Sabathé

La ferveur, l’amour de la musique et le goût de l’échange toujours aussi intacts à Jazz in Marciac !

► Un engouement que France Inter partage et vous invite à écouter en direct du festival lundi 2 août avec une émission présentée par Aline Afanoukoé.

Pour paraphraser Verlaine, le festival de cette année ne sera ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre car il nous offrira comme à son habitude des moments d'une intensité inoubliable.

L’équipe du Festival

Fruit de l'expérience et des liens privilégiés que Jazz in Marciac entretient avec les artistes, la programmation de l’édition 2021 se montre une fois encore riche et éclectique :

Samedi 24 juillet

Robin McKelle « Alterations » et Kimberose « out »

Dimanche 25 juillet

Hugh Coltman « Who’s happy » et Kyle Eastwood

Lundi 26 juillet

Brooklyn Funk Essentials – Kool & the Gang – Focus sur l’émergence #1

Mardi 27 juillet

Brad Mehldau trio – Youn sun nah & wakenius duo - Focus sur l’émergence #2

Mercredi 28 juillet

Delgres « 4 :00 AM » - Zucchero – Erik Truffaz quarter « Lune rouge »

Jeudi 29 juillet

Leyla McCalla « The capitalist blues » - Lisa Simone’s wonderful tour – Papanosh Roy Nathanson & Napoleon Maddox « Home »

Vendredi 30 juillet

Naïssam Jalal « Quest of the invisible » - Rolando Luna trio & guest – Ibrahim Maalouf « S3ans » - Julien Touery « Slow »

Samedi 31 juillet

Richard Bona & Alfredo Rodriguez – Aymée Nuviola & Gonzalo Rubalcaba « Viento y tiempo » - Laura Perrudin « Doksha »

Dimanche 1er août

Avishai Cohen « Big vicious » - Emile Parisien & Vincent Peirani « Abrazo » - Roberto Fonseca & New Bulgarian Voices – Daniel Zimmermann « Dichotomie’s »

Lundi 2 août

PJ5 « Ensemble » - Imagination featuring Leee John – Earth wind & fire experience featuring al McKay – Arielle Besson « Try ! »

Mardi 3 août

Claudia Solal & Benjamin Moussay « Punk moon » - Django all stars quintet – Thomas Dutronc « Frenchy » - Géraldine Laurent « Cooking »

Mercredi 4 août

Obradovic-Tixier duo – Grand ensemble Koa « Beat » - Belmondo Quintet « Brotherhood » - Michel Portal « MP85 »

Jeudi 5 août

Etienne Mbappé & The prophets « How near how far » - David Linx « Skin in the game »

Vendredi 6 août

Natacha Atlas « Strange days » - Human songs « Instinct »

Samedi 7 août

Sophie Alour « Joy » - Host « Kos »

Jazz in Marciac - George Benson / Laurent Sabathé

Bénévoles, techniciens, artistes, partenaires, spectateurs et spectatrices... Marciac ouvre grand ses bras à tous ceux qui partagent l'amour de la musique.

Ils retrouveront la chaleur humaine, la joie de partager, la douceur des paysages, la beauté de la bastide dont les racines sont plantées dans l'Histoire, comme la musique l’est, elle aussi.

Le festival Jazz in Marciac et l’Agence française pour la biodiversité vous invitent à vous mobiliser pour la biodiversité ! Pour elle-même et pour nous. Car préserver la biodiversité, c’est aussi nous préserver !