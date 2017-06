La petite ville du Gers devient, chaque année depuis 1978, la capitale mondiale du jazz le temps d'un festival.

JAZZ IN MARCIAC © Edition 2017

Retrouvez France Inter en direct de Marciac pour deux soirées concerts présentées par Mélanie Bauer :

►►► Vendredi 28 juillet : Concert de Norah Jones. Cette année, la chanteuse américaine ouvrira la 40e édition du festival Jazz in Marciac, où elle se produira pour la première fois.

►►► Samedi 29 juillet : Concert de Herbie Hancock

Créé en 1978, Jazz in Marciac s'est d'abord consacré au jazz traditionnel puis il s'est concentré sur des formations de la Nouvelle-Orléans, avant de se diversifier et de devenir l'un des plus importants festivals d'Europe.

Les grands noms du jazz s'y sont produits : Bill Coleman, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Keith Jarrett, Michel Petrucciani...

Jazz in Marciac fêtera donc ses 40 ans avec Norah Jones, Wynton Marsalis, Herbie Hancock, Ibrahim Maalouf, Roberto Fonseca, Chucho Valdés, George Benson, Hiromi, Youn Sun Nah, Joshua Redman, Gregory Porter, Dhafer Youssef et une multitude d'artistes exceptionnels !

Retrouvez toute la programmation ici !