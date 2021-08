De nombreux artistes, de Mick Jagger à Paul McCartney en passant par Elton John, ont fait leurs adieux à Charlie Watts, le batteur mythique des Rolling Stones, décédé ce mardi à Londres à l'âge de 80 ans.

Sur les réseaux sociaux, des grands noms de la musique rock rendent hommage au batteur des Stones Charlie Watts, décédé à l'âge de 80 ans. © AFP / Pedro Fiuza / NurPhoto

La disparition du mythique batteur des Rolling Stones Charlie Watts, décédé ce mardi à l'âge de 80 ans, a profondément ému le monde de la musique, particulièrement le milieu rock'n'roll. Sur les réseaux sociaux, un grand nombre d'artistes lui ont rendu un dernier hommage, saluant un homme "élégant", "adorable" et "merveilleux".

Mick Jagger, le chanteur du groupe, a posté sur son compte Twitter un cliché de Charlie Watts assis devant sa batterie, l'air rieur, alors qu'il performait avec son autre groupe, "The ABC&D of Boogie Woogie", en Suisse en 2010.

Le guitariste des Stones Keith Richards a, de son côté, posté une photo de la batterie de Watts, vide, arborant un panneau "fermé". Cette batterie était à l'image du musicien : d'une grande sobriété. Au micro de France Inter ce mardi, Philippe Manœuvre décrivait l'instrument de Charlie Watts : "C'était presque une batterie d'enfant, une batterie jouet dont il tirait un son colossal". Les trois britanniques étaient les membres mythiques du groupe Rolling Stones, qui allait souffler ses 60 bougies en 2022.

"Que Dieu bénisse Charlie Watts, tu vas nous manquer mec. Paix et amour à la famille." a salué le batteur des Beatles Ringo Starr sur sa page Facebook, accompagnant son message d'une image très symbolique : les deux hommes tenant la même baguette de batterie.

Encore très ému, Paul McCartney s'est filmé depuis chez lui pour réagir à la mort du batteur : "C’était un mec adorable, et je savais qu’il était malade, mais je ne savais pas qu’il l'était à ce point. Beaucoup d’amour à sa famille à sa femme et ses enfants et à toute sa famille. Et condoléances aux Stones, ce sera un coup dur pour eux parce que Charlie était un roc. Un batteur fantastique, stable comme un roc. Je t’aime Charlie. Je t’ai toujours aimé, tu étais un homme merveilleux."

La personnalité si particulière de cet homme discret et modeste a été saluée par de nombreux autres grands noms du rock'n'roll. Son homologue du groupe Police Stewart Copeland décrit sur son compte Twitter un "géant tranquille" et un "batteur iconique". À l'image de la sobriété du musicien disparu, Liam Gallagher, l'ancien chanteur du groupe Oasis, a posté un simple "RIP Charlie Watts" sur Twitter, tout comme le groupe de hard-rock Kiss sur leur page Facebook. John Densmore, le batteur des Doors, a également rendu hommage à "un de [ses] premier mentors, un camarade fan de jazz".

Ce mardi fut "une journée très triste" pour Elton John. C'était "l'homme le plus élégant et d'une si brillante compagnie" selon le chanteur britannique, qui a présenté ses condoléances à Shirley Shepherd, la femme de Charlie Watts depuis 50 ans, et à leur fille Seraphina. Il a accompagné son hommage d'un cliché de lui et Charlie Watts datant des années 70.