Jeanne Cherhal, invitée d'Augustin Trapenard, a repris en direct à l'antenne "Pour que tu m'aimes encore", le tube composé par Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion en 1995.

♪ J´irai chercher ton cœur si tu l´emportes ailleurs / Même si dans tes danses d´autres dansent tes heures ♫ Jeanne Cherhal reprend "Pour que tu m'aimes encore" en direct à l'antenne de France Inter © Radio France

Jeanne Cherhal est une artiste qu'on entend régulièrement sur les ondes de France Inter, quasiment depuis ses débuts. On la connaît bien. Au moment, où dans l'émission d'Augustin Trapenard, l'invité peut rendre un hommage musical à l'artiste et la chanson de son choix, on s'attendait un peu à entendre "Amoureuse" de Véronique Sanson.

Et non : c'est "Pour que tu m'aimes encore", de Céline Dion, que Jeanne a choisi. Une surprise... et un très beau moment musical :

Dans son interview, Augustin Trapenard a soumis la chanteuse à un interrogatoire musical serré…

L'intégralité de l'entretien est à écouter ci-dessous ou ici :

On y a appris, notamment, que, lorsqu'elle a envie de danser, la chanteuse écoute _Free _de Steevie Wonders.

Qu'en ce moment, elle écoute beaucoup These Words du groupe Lemon Twigs.

Qu'elle a un faible pour la chanson populaire Le Temps des Fleurs, même si elle a oublié (l'heure matinale de l'interview, certainement !) que c'est Dalida qui la chantait.

Qu'elle aurait aimé avoir écrit Nantes, de Barbara. Et que, même, c'est sa chanson préférée. "Une chanson parfaite", dit-elle.

Que le piano l'accompagne en chanson parce qu'à l'adolescence, elle est tombée "folle amoureuse" de l'album Sheller en solitaire, de William Sheller : "J'ai repris ce disque intégralement avec mes petits doigts qui ne savaient pas jouer et avec mes petites oreilles j’ai essayé de reproduire les chansons".

Elle lui avait d'ailleurs rendu hommage en chansons avec Louane et Véronique Sanson, sur la scène des dernières Victoires de la musique.

Que Renaud, c'est un peu comme un grand frère, musicalement.

Et qu'on avait un peu raison : sa chanteuse préférée, c'est Véronique Sanson : "J'ai repris l’album Amoureuse en entier sur scène pour les 40 ans de ce disque, pour lui dire à quel point je l’aimais, tout simplement".

Elle dit aussi que la chanson Amoureuse a changé sa vie : "C'est une chanson qui m'a inspirée, qui m’a réorientée artistiquement, qui m’a habitée, que je chante encore hyper souvent".