Lundi 23 octobre 2017, France Inter fête les 60 ans du label label légendaire STAX et vous propose d'en écouter des titres tout au long de la journée… Découvrez le programme !

Un enregistrement d'un 45 tours du single de Sam & Dave, 'I Thank You', 1968, chez Stax Records © Getty / Blank Archives

Le label STAX sur France Inter

Pour mieux comprendre pourquoi et comment ce label fut révolutionnaire :

Sans oublier, bien sûr :

Une programmation musicale spéciale STAX

Tout au long de la journée du 23 octobre, vous en entendrez des titres cultes du label légendaire...

Pendant Boomerang : Johnny Taylor « Who’s making love »

Pendant Grand Bien Vous Fasse : Eddie Floyd « Knock on wood »

Pendant La Tête Au Carré : « Otis Redding « Respect »

Pendant Affaires Sensibles : Albert King « Killing floor », Rufus Thomas « The Breakdown », The Emotions « So Can I Love you »

Pendant Popopop : The Staples singers “I’ll take you there »

Pendant Par Jupiter ! : Isaac Hayes “Shaft”