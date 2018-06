En décembre dernier, Eddy de Pretto était l'invité d'Augustin Trapenard, à l'occasion de la sortie de son premier EP, Kid. Pour sa carte blanche il avait choisi d'interpréter la chanson de Barbara "Du bout des lèvres".

Eddy de Pretto interprète "Du bout des lèvres"" de Barbara

Eddy de Pretto est LA révélation de la fin d'année 2017 et du début 2018. Certains l'ont découvert suite à la sortie de son EP Kid en octobre dernier. Les retardataires auront attendu la sortie de son premier album Cure , en mars. Mais personne n'a pu passer à coté du phénomène Eddy de Pretto. Le "kid" de Créteil se dit avoir été bercé autant par Jacques Brel que par Booba et Rohff. Entre rap, slam et variété, Eddy de Pretto représente donc le renouveau de la chanson française.

Lors de son entretien dans Boomerang, Eddy de Pretto et Augustin Trapenard ont parlé musique et scène évidemment, mais aussi cases, genres, ou encore du rapport de l'artiste à la virilité. Une question qui revient souvent dans les textes d'Eddy de Pretto.

Pour sa carte blanche, Eddy de Pretto a choisi de reprendre au piano et au micro le classique de Barbara Du bout des lèvres.

