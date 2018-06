Peu avant la sortie de son album "No mercy in this land", le 30 mars dernier, Ben Harper était l'invité d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Pour sa carte blanche il avait choisi de reprendre My Father's House, de Bruce Springsteen.

Ben Harper dans Boomerang

"No Mercy in this land" est un album de blues, en duo avec Charlie Musselwhite, où Ben Harper convoque, éveille, et célèbre tout un pan de l'histoire musicale américaine. L'album est une expression musicale du lien présent entre les deux musiciens. Il raconte les histoires personnelles de Ben Harper et de Charlie Musselwhite, qui sont deux amis en plus d'être un duo d'artistes complémentaires. S'y ajoute l'histoire de la lutte et de la survie Américaine.

Pour sa carte blanche dans Boomerang, la guitare repose sur les genoux du chanteur californien, cordes vers le haut. Ben Harper utilise la technique du slide , pour interpréter My Father's House, de Bruce Springsteen.

La voix de celui qui est sans aucun doute l'un des chanteurs de blues les plus iconiques des années 90' se pose à merveille sur les accords de la guitare sèche. Une reprise reposante et agréable pour vos oreilles. Ben Harper vous fait "chiller", au micro de Augustin Trapenard.