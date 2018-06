Quatre ans après la sortie de son premier album, la chanteuse nantaise a fait son "comeback" avec un nouveau single intitulé "Damn, dis moi". Mais elle a surtout changé de nom de scène. Ne l'appelez plus Christine and the Queens mais plus simplement "Chris".

Chris reprend "Etienne", de Guesh Patti

Un nouveau nom, une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau single et voilà le retour de Chris(tine and the Queens). Son album Chaleur humaine, sorti en 2014 avait été un succès international. Celle qui se fait désormais appeler Chris n'a en revanche rien perdu de son talent.

Au micro d'Augustin Trapenard dans Boomerang, la jeune femme revient sur son rapport aux noms et aux genres. Masculin, féminin, Chris "déteste l'idée d'être enfermé par un nom" et c'est pour cette raison qu'elle entreprend de "brouiller les genres".

Dans la deuxième partie de l'entretien, la chanteuse a évoqué son rapport au succès mais aussi travail. La jeune femme originaire de Nantes, évolue désormais aux Etats Unis aux cotés des plus grands producteurs et artistes.

Avant de quitter la Maison de la radio, la désormais Chris a offert un joli cadeau à France Inter pour sa carte blanche, en reprenant la chanson Etienne, de Guesh Patti.