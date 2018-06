On ne le présente plus. Il est celui qui a placé le slam sur le paysage de la chanson française. Son sixième album "Plan B" est sorti en février dernier, Augustin Trapenard l'avait reçu à cette occasion dans Boomerang.

Grand Corps malade dans les studios de France Inter

"Il y de très beaux plan B" déclarait Grand Corps Malade au micro d'Augustin Trapenard dans Bommerang. Sa vie, le slameur originaire de Blanc-Mesnil, à Saint Denis la voyait en tant que sportif. Du haut de ses 1,90 cm, il est devenu un artiste de référence, laissant ses talents de basketteur comme simple "hobbie". Sa voix grave, accompagnée de ses textes poétiques ont créés un style à part et font de ce "Plan B" une aubaine pour lui mais surtout pour ses auditeurs.

Pour autant, Grand Corps Malade ne se résume pas à la chanson et au slam. Il a co-réalisé le film Patients avec Mehdi Ildir, sorti en mars 2017. Pour ce premier long métrage, Grand Corps Malade et son équipe ont remportés les César de "Meilleure première oeuvre" et de "Meilleure adaptation" .

L'équipe du film "Patients" aux Césars 2018 © Getty

Pour sa carte blanche, lors de son passage sur France Inter, Grand Corps Malade a offert aux auditeurs un morceau inédit intitulé : "Langage du corps".