Les deux humoristes et comédiens étaient les invités de Boomerang. Au micro d'Augustin Trapenard, pour leur carte blanche, les vedettes du célèbre duo "Palmashow" ont composé un petit texte musical pour exprimer non sans humour leur ressenti en cette fin d'année 2020.

Les humoristes et comédiens Grégoire Ludig et David Marsais, décembre 2020 © AFP / Joel Saget

C'est à un arrêt de bus dans leur village natal des Yvelines pour se rendre au collège qu'ils se sont rencontrés. Ce jour-là, ils ont compris qu'ils seraient inséparables. Tout de suite ils se sont séduits, se sont surpris à partager le même esprit, les mêmes références, cultivant cette même passion pour l'absurde, le gag, l'humour, le burlesque. Continuer de faire des sketchs entre potes était leur plus beau rêve, c'est ce qui a scellé leur amitié en même temps que leur avenir professionnel consacrant ainsi leur fameux duo "Le Palmashow". Le 16 décembre, ils seront à l'affiche de "Mandibules" de Quentin Dupieux, leur sixième film ensemble.

Pour leur carte blanche, les deux humoristes ont composé un petit couplet inédit et original pour exprimer leurs sentiments en cette fin d'année 2020 à l'approche de Noël :

1 min La carte blanche de Grégoire Ludig et David Marsais : "Noël nous fait peur" Par Augustin Trapenard

C'est bientôt Papa Noël

On n'entend plus de "Vive le vent" ni "Jingle Bells"…

Une fête foutue par le Covid. En plus, c'est même pas le Covid, c'est la Covid…

Noël nous fait peur, je dis ça, je dis rien…

Faire des zoom jusqu'à pas d'heure, j'ai plus de chargeur…

Ces chiffres ne sont que facétie…

J'avais déjà réservé le chalet pour faire du ski…

On dit ça, on dit rien, c'est plus vraiment Noël…

Des huîtres Deliveroo, on sera que six dans le Poitou…

On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même

Nos vies sont monotones sur Amazon,

(Solo ukulélé !)

Réouverture des cinémas… S'il-vous-plait réouvrez les cinémas…

On a des problèmes, on est comme des funambules pour la sortie de "Mandibules"

On dit ça, on dit rien, mais on le dit quand même…

Ouvrez les cinémas, soyez sympas !

