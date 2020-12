Rika Zaraï est morte dans la nuit de mardi à mercredi, à 82 ans, a annoncé l'ambassade d'Israël en France. Connue pour son tube "Sans chemise, sans pantalon", elle a publié une quinzaine d'albums et a marqué la chanson française des années 1960 à 1980.

Rika Zaraï, en 2019 © AFP / Lionel Bonaventure

"C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte" : ce mercredi, l'ambassade d'Israël en France a annoncé la mort de la chanteuse Rika Zaraï, morte dans la nuit de mardi à mercredi, à l'âge de 82 ans. Née en 1938 à Jérusalem, d'un père venu de Russie et d'une mère arrivée de Pologne, elle commence sa carrière musicale pendant son service militaire, où elle devient productrice d'une comédie musicale jouée dans plusieurs camps militaires.

Elle arrive en France à la fin des années 50 et se fait d'abord recaler par Bruno Coquatrix, directeur de l'Olympia, car elle ne parle pas français. En 1961, après avoir signé chez Eddie Barclay, elle retente sa chance et devient première partie de Jacques Brel à l'Olympia. Sur scène, elle accompagne Les Chaussettes Noires, puis Gilbert Bécaud, et devient tête d'affiche de la mythique salle de concert au début des années 70 - après un grave accident de voiture en 1969 qui la place dans le coma pendant six mois.

C'est en 1976 que Rika Zaraï signe son plus grand succès populaire en France : Sans chemise, sans pantalon, qui lui vaudra d'être souvent classée dans les chanteuses "festives". Casatschok et Balapapa font aussi partie de ses grands succès.

Mais dans sa discographie, on trouve aussi deux chansons écrites pour elle par Charles Aznavour, et qu'elle a été la première à chanter : Le Temps et Et Pourtant.

Musique israélienne, figure populaire

Rika Zaraï a également permis de populariser la musique israélienne en France, en adaptant de nombreuses chansons venues d'Israël, comme Hava Naglia ou encore Hallelujah, chanson connue pour avoir gagné l'Eurovision en 1979 dans sa version originale.

A partir du milieu des années 80, Rika Zaraï sort moins d'albums mais reste populaire. Elle participe notamment aux Grosses Têtes, sur RTL, entre 1986 et 1990, et publie de nombreux livres vantant la médecine par les plantes. Il faut attendre 2000 pour un retour "branché" : elle ré-enregistre Hava Naglia, qui devient un tube de discothèque.

Elle avait arrêté la scène en 2008

En 2008, alors qu'elle venait de publier un album de reprises et qu'elle prévoyait une série de concerts à l'Olympia pour célébrer ses 50 ans, elle est victime d'un AVC, qui la laisse en situation d'hémiplégie. Elle ne reparaît pas en public avant 2013, mais ne chante plus sur scène.

Il avait fallu attendre le 3 février dernier, aux Folies Bergère, pour qu'elle remonte sur scène, pour la première fois depuis 12 ans, à l'invitation de Raphaël Mezrahi pour interpréter Prague.