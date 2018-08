Un événement culturel, politique et populaire, une fête organisée tous les ans par le journal L'Humanité : chaque année, plus de 600.000 personnes en font la plus grande fête de France.

Fête de l'Humanité © édition 2018

France Inter s’associe à la Fête de l’Humanité, vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018, avec 3 rendez-vous d’antenne, en public et en direct :

► Vendredi 14 septembre 2018

► Samedi 15 septembre 2018

16h00 ▪ Comme un bruit qui court ▪ Giv Anquetil, Antoine Chao et Charlotte Perry

En 2018, ce sera la 83ème édition ! Venez découvrir ce lieu unique de fête, de musique, de culture, de politique, de sport, de convivialité et de rencontres…

Venir à la Fête de l’Humanité, c’est vivre des moments inoubliables où les mots solidarité, fraternité, liberté, égalité, justice sociale, paix et fraternité prennent tout leur sens.

Participez à une cinquantaine de concerts exceptionnels devant la Grande scène, la scène Zebrock, la Petite scène ou encore l’espace Jazz et l’Humacumba.

Avec : Suprême NTM, Franz Ferdinand, Bigflo, Catherine Ringer, Julien Clerc, Roméo Elvis, Grand Corps malade, The Inspector Cluzo, Bernard Lavilliers, No one is innocent,Féloche, Guillaume Meurice avec The Disruptive et beaucoup d'autres artistes !

Faites le plein de rencontres en explorant les 450 stands dont plus d’une centaine venus des quatre coins du monde.

Au programme : découverte des régions et leurs attractivités culinaires, rencontres avec de nombreuses associations, syndicats et forces citoyennes présentes.

Source Fête de l'Humanité