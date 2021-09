Poussez la porte de l’imaginaire et vibrez aux lumières de la 30ème Fiesta des Suds !

Fiesta des Suds © Jean de Peña

Depuis presque 30 ans, la Fiesta des Suds se veut un laboratoire des tendances et porte la culture au centre de ses priorités. Elle a investi tout au long de son existence de façon novatrice de nouveaux territoires devenus par la suite des pôles incontournables de la ville.

► Goûtez aux plaisirs de la Fiesta des Suds :

... du souffle et des mots

Avec la plume alerte de GAËL FAYE, les envolées cuivresques de LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE, la bourrasque techno-fanfaronne de MEUTE

... des shows à fleur de pop

Avec le set spectaculaire et monumental de WOODKID, l’énergie contagieuse d’HERVÉ le rock soyeux et royal de BALTHAZAR

... de «l’amor» des dance-floors

Avec le blockbuster électro, THE AVENER, la fièvre colombienne de GHETTO KUMBÉ, la transe de la prêtresse afro-electro KAMPIRE, les orpailleurs de sons exotiques SECOUSSE & GUTS, STRAUSSY, OMAR EK, DJ POMPOMPOM les révéLAtions RIFFX

... des voyages en première classe (Et des visas pour la grâce…)

Avec le groove suave de SELAH SUE, le flamenco flamboyant de ROCÍO MÁRQUEZ

... des rythmes qui crépitent au quart de tour

Avec le projet et les installations d’INSTRUMENTARIUM, qui modèlent les regards et les déambulations du public sur le J4

... des fins de nuit sans fin

Avec deux Afters au DOCK DES SUDS pour prolonger le plaisir d’être ensemble avec une CHINESE MAN RECORDS PARTY (ven 8 oct) et une MARSEILLE CONNEXION (sam 9 oct) qui rassemble la fine fleur des DJ féminines marseillaises, GOLDIE B, VANDA FORTE et MYSTIQUE

Découvrez toute la programmation ici !

Fiesta des Suds / Jean de Peña

La Fiesta des Suds a depuis toujours à cœur de défendre la dimension sociale de la culture, celle de l’exception, de la qualité et de la diversité, celle ouverte à tous, sans condition.

La Fiesta des Suds fait partie de la mémoire collective de la ville. Elle ressemble aux marseillais, elle est multiple et valorise l’identité de notre territoire.

Loin de toute logique de spécialisation, la Fiesta des Suds a toujours mélangé les styles et les formats, et alterné artistes émergents et artistes grand public, tout en laissant une place importante à la scène locale.

Fiesta des Suds / Jean de Peña

La Fiesta aime transcender les frontières et brouiller les repères.

Stars, divas, monstres sacrés, icônes populaires, groupes incendiaires, machines à danser, avant-gardes branchées, de la première Techno Party du Grand Sud, Dockland en 1993, aux orchestrations balkaniques de Goran Bregovic, du brûlot explosif d’Asian Dub Foundation aux projets collectifs de Damon Albarn, du rock poétique de Bashung à l’electro-tango de Gotan Project, des envolées lyriques de Catherine Ringer au génie pianistique d’Herbie Hancock, de la salsa épique de Ray Barretto au falsetto mythique de Christophe, toutes les musiques s’épanouissent sous le soleil de minuit de la Fiesta.

En prime, tous les héros musicaux locaux, de Jo Corbeau à IAM, en passant par Massilia Sound System, Troublemakers, Quartiers Nord ou Chinese Man, y ont écrit en lettres d’or le plus réjouissant chapitre des musiques actuelles marseillaises.