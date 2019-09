Sur les quais, tel un phare lumineux sur la Méditerranée, la FIESTA DES SUDS 2019 rayonne pour offrir du bonheur à la carte... Octobre va être chaud !

Fiesta des Suds © Jean de Peña

Sur la cartographie des grands festivals, la FIESTA DES SUDS tient résolument une position à part. Celle d’un événement atypique qui depuis 1992 se réinvente sans cesse dans la ferveur sudiste et l’allégresse populaire. Celle d’un festival global devenu rare, capable de rassembler les publics et les générations de tous horizons autour des arts vivants et de musiques mûries sous toutes les latitudes.

Du 10 au 12 octobre, à Marseille, sur l’esplanade du J4 face à la mer, la 28ème FIESTA DES SUDS renouvelle cette promesse d’un festival sans égal, avec ses divas magistrales et ses pépites musicales, ses bombes scéniques et son décor féerique, ses déambulations festives nourries de l’appel du large et des parfums d’Ailleurs. Un rendez-vous baigné de la douce chaleur de l’été indien et du plaisir authentique d’être – si bien – tous ensembles...

Fiesta des Suds / Jean de Peña

►►► Jeudi 10 octobre :

Catherine Ringer chante Les Rita Mitsouko : Retour aux sources pour la divine Catherine

chante : Retour aux sources pour la divine Catherine Dub Inc : Les plus ardents ambassadeurs du french reggae

: Les plus ardents ambassadeurs du french reggae Fred Nevché : L’envoûtante épopée pop d’un orfèvre poétique

: L’envoûtante épopée pop d’un orfèvre poétique Sofiane Saidi & Mazalda : Le raï cosmique aux pulsations futuristes

: Le raï cosmique aux pulsations futuristes SOvOX Gagnant du Tremplin Orizon Sud : Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires

Gagnant du Tremplin Orizon Sud : Le nouveau brûlot punk aux concerts incendiaires Dj Oil : L’ex-Troublemakers, distillateur de groove

: L’ex-Troublemakers, distillateur de groove La Banda Du Dock : La fanfare explosive et festive, rock’n groovy

Fiesta des Suds / Jean de Peña

►►► Vendredi 11 octobre :

Hubert-Félix Thiéfaine : Le poète mythique de la chanson-rock onirique

: Le poète mythique de la chanson-rock onirique Arno : Le monument rock à la voix éraillée et au coeur à vif

: Le monument rock à la voix éraillée et au coeur à vif Chico Trujillo : Les 20 ans du groupe phare de la cumbia chilombiana

: Les 20 ans du groupe phare de la cumbia chilombiana Tshegue : L’électro-choc de la dernière sensation afro-punk

: L’électro-choc de la dernière sensation afro-punk Aziza Brahim : Le puissant chant d’exil du peuple sahraoui

: Le puissant chant d’exil du peuple sahraoui Selecter The Punisher : Le Dj funk master, orpailleur de groove

: Le Dj funk master, orpailleur de groove Baja Frequencia : Pyromanes de la nueva cumbia et de la moombah

: Pyromanes de la nueva cumbia et de la moombah Hey Bony Gagnant du Tremplin Riffx by Crédit Mutuel : Quand la Caraïbe colore l’électro-dance-floor

Fiesta des Suds / Jean de Peña

►►► Samedi 12 octobre :

Skip the Use : Le come-back tonitruant des maestros disco-punk

: Le come-back tonitruant des maestros disco-punk Hocus Pocus : Le retour des fines lames hip-hop aiguisées au jazz

: Le retour des fines lames hip-hop aiguisées au jazz Bon Entendeur : L’électro-chill aux mixes érudits et dansants

: L’électro-chill aux mixes érudits et dansants Irène Drésel : La sirène électro-magnétique et sensuelle

: La sirène électro-magnétique et sensuelle Ala.ni : Voix veloutée, grâce sidérale et pépite enchantée

: Voix veloutée, grâce sidérale et pépite enchantée Dombrance : La new disco aux échos électro-politicos

: La new disco aux échos électro-politicos FKClub : La décadanse de l’étrange duo électro new wave

: La décadanse de l’étrange duo électro new wave La Reine Mab : L’électro-délirante aux effluves rock analogiques

: L’électro-délirante aux effluves rock analogiques Tony Swarez : le DJ alchimiste de Great Black Music

: le DJ alchimiste de Great Black Music Les mots de la rue : Gagnant du tremplin

► After du samedi de minuit à 5h

Maraboutage (Géo le Lion & Dj Scrap Coco) : Sorcellerie musicale et dance-floor envoûté

(Géo le Lion & Dj Scrap Coco) : Sorcellerie musicale et dance-floor envoûté Dj Marco : Sudiste aux selectas au parfum de bodega

: Sudiste aux selectas au parfum de bodega Pom Pom Boy : Cheerleader-dj à la techno minimale sexy-groovy

: Cheerleader-dj à la techno minimale sexy-groovy Sang 9 : veines électro-locales sous perfusion d’UK House

Bienvenue à votre 28ème Fiesta des Suds, le regard porté sur l’horizon…

Fiesta des Suds / Jean de Peña