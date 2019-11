Quand John Williams reprend les titres de Puccini et de Erich Korngold pour la bande originale de Star Wars ; ou quand vous jouez "L'été indien" de Joe Dassin dans l'autre sens, autant chanter directement "Destinée" de Guy Marchand ! Pour Alex Jaffray les apparences de la musique sont si souvent trompeuses...

Alex Jaffrey est certes passionné de musique mais cela ne l'empêche pas de pointer les travers d'un univers qui selon lui a souvent bien des choses à se reprocher...

La musique peut avoir une très mauvaise réputation et donner une image déplorable d'elle-même, voyez plutôt...

Quand quelqu'un me demande mon métier et que je lui réponds que je suis compositeur, je vois dans le regard de cette personne cette lueur ! Comme-ci il venait d'apprendre que j'avais une maladie foudroyante, me répétant "Ça va la musique Alex ?" ...

Et en même temps je ne peux pas blâmer cette personne quand on pense que la musique a mauvaise réputation !

À commencer tout simplement parce que les DJ et les braqueurs de banque utilisent souvent le même discours :

Put your hand in the air !

La drogue et Keith Richards

Elle laisse aussi souvent à désirer car elle a directement rapport à la drogue...

Prenez Keith Richards, le guitariste des Stones : le mec s'est quand même tartiné le pif avec la moitié de la production annuelle de Colombie et il est toujours là mais, en même temps, on ne peut pas le blâmer ! Eh vous savez quel âge ont les Stones lorsqu'on additionne leurs âges ? 294 ans, la Tour Eiffel elle en a 130 ! En même temps c'est normal qu'ils se droguent, il faut bien supporter leurs propres conditions : en 50 ans de carrière, ils ont fait 48 tournées mondiales, ce qui revient à 40 villes par tournée, sans compter les passages télé et les 550 concerts privés.

Bref, ce sont au total 2470 concerts et à la fin de chaque concert ils jouent le même morceau ! "Satisfaction". À un moment donné, obligé, tu te drogues...

Sauf que, lui, quand tu lui demandes combien de fois ils l'ont joué, il te répondra "juste 5 fois" cinq fois... Non, la drogue n'a pas que des inconvénients....

Star Wars : non pas John Williams !

Mais quand les musiciens ne se droguent pas, eh bien ils se piquent des trucs entre eux :

Prenez Star Wars... Au premier abord ça à l'air absolument génial sauf quand vous allez écouter un titre écrit par Erich Wolfgang Korngold, 42 ans plus tôt qui s'appelle "Crimes sans châtiment".. Là vous vous dites non ! Même Chewbacca est en colère !

Non pas John Williams le plus grand compositeur du monde !

Et si vous reculez encore et que vous allez en 1890, écoutez le thème de Manon Lescaut de Puccini c'est la même ! (à partir de 5,05)

Regardez-moi ces petits voleurs de poule, des petits voyous, y en a pas un pour rattraper l'autre !

Joe Dassin, à l'envers...

Vous avez des compositeurs un peu plus malins qui ne se font pas choper tout de suite, comme "L'Été indien" de Joe Dassin ! Eh bien vous vous souvenez de cette mélodie, vous la jouez dans l'autre sens ! Ça donne "Destinée" de notre Guy Marchand...

J’espère vous avoir convaincu de deux choses :

Que la musique c'est vraiment un métier d'escroc

De ne pas obliger pas vos enfants à prendre des cours de musique car, pire que la drogue, un jour ou l'autre il pourrait devenir chroniqueur radio...

