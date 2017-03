Alors que sort "Spirit", leur 14ème album, la programmation musicale de France Inter vous propose une playlist 100% Depeche Mode.

Martin Gore, Dave Gahan et Andy Fletcher, 2005 © Getty / Photoshot

1980, quatre garçons dans le vent

Dave Gahan, Martin L. Gore, Andrew Fletcher et Vince Clarke montent un groupe, dont le nom définitif s'inspire d'un magazine français. Depeche Mode est né. Près de quatre décennies et 14 albums plus tard, le groupe est devenu trio : Dave Gahan, le charismatique chanteur, Martin Gore, le songwriter et Andrew Fletcher au clavier.

Depeche Mode a toujours été une bulle. Mais musicalement et culturellement, on reflète forcément quelque chose*.

Société de consommation, religion et fanatisme, amour, sexualité et aujourd'hui les révoltes et mutations d'un monde mouvant, Depeche Mode a toujours chanté les dérives et excès d'une société en perpétuel questionnement. Quatre ans après Delta Machine, Depeche Mode revient avec Spirit, produit par James Ford, moitié de Simian Mobile Disco, et déjà producteur pour The Arctic Monkeys (entre autres). Un événement auquel France Inter consacrera une journée spéciale le 21 mars prochain.

► A VENIR `| Journée Depeche Mode sur France Inter le 21 mars, découvrez la programmation

30 titres, 2h de musique

De Speak and Spell à Spirit, en passant par Violator ou Music for the Masses, la programmation musicale de France Inter vous a mitonné une playlist 100% Depeche Mode. Trente titres qui traversent les décennies et les succès : People are people (qui en 1984, quelques mois après sa sortie, se hisse dans le Top 20 américain), Just can't get enough, premier single qui fait connaître le groupe bien au-delà des frontières britanniques, des covers (Personal Jesus par Johnny Cash), des extraits du documentaire 101 du cinéaste D.A. Pennebaker (101 faisant références aux 101 concerts donnés durant la tournée internationale de 1988) et Where's the Revolution tiré du nouvel album.

C'est parti pour deux heures de musique... belle écoute !

• * Dave Gahan, Les Inrocks, 2 février 2017