A l'occasion de la sortie de son nouvel album "Triplicate", France Inter a conçu une playlist 100% Bob Dylan. Du cultissime "Mr Tambourine" au tout récent "I Could Have Told You".

Bob Dylan et sa guitare en 1966 lors d'une tournée en Europe © Getty / Bettmann

Jeudi 30 mars, à la veille de la sortie du premier triple album de Bob Dylan, France Inter propose une journée événement, avec l'écoute en avant-première de cinq titres du chanteur...

► EXCLU | Découvrez cinq titres de Triplicate, le nouvel album de Bob Dylan, en exclusivité sur France Inter

Parallèlement, France Inter vous propose une playlist de 35 titres emblématiques de Bob Dylan qui survole 53 ans d’une carrière qui n’a cessé d’évoluer, laquelle s’inscrit dans des registres très différents allant du rock agressif aux ballades, du folk à la country, du blues au jazz.

Certaines chansons ont rencontré le succès grâce à d’autres interprètes (Mr Tambourine Man reprise par les Byrds, All Along The Watchtower par Jimi Hendrix, The Mighty Quinn par Manfred Mann), d’autres ont marqué leur époque par les aspirations sociales et culturelles qu’elles incarnaient. Des artistes comme Alain Bashung, Patti Smith ou Norah Jones ont réinterprété Dylan : vous les retrouverez dans cette playlist.

Bob Dylan, qui a contribué au rayonnement de la culture populaire américaine, est récompensé en octobre 2016 en obtenant le prix Nobel de littérature « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques dans la grande tradition de la chanson américaine »

Voici les 35 titres. Belle écoute !

Aller plus loin