"Mesdames et Messieurs les candidats à la Présidence de la République, je vous fais une playlist que vous écouterez peut être, si vous avez le temps…"

Une playlist pour les candidats à la présidentielle 2017 © Getty

Un programme pour la France ?

Messieurs les candidats à la présidence de la république, je vous fais une playlist que vous écouterez peut-être, si vous avez le temps… Vous qui répétez à l’envie votre amour de la France. En amorce de la saison des festivals, et pour fêter le printemps de Bourges dans un contexte électoral crucial, voici en musique, une autre façon pour vous de tomber pour la France.

Une foule sentimentale de France, loin de céder au repli, à une dépression chronique qui serait constitutive de son état. C’est la France de Fishbach, de PNL, de Christine and The Queens, de Jacques et de tant d’autres : ouverte, plurielle, hybride, conquérante et fière de ses différences. C’est aussi une certaine idée de la francophonie avec Peter Peter ou Roméo Elvis, qui nous enseigne comme Balavoine le chantait que « le français est une langue qui résonne ».

Mesdames et Messieurs les candidats à la Présidence de la République, je vous fais une playlist que vous écouterez peut-être, si vous avez le temps de croire encore à la culture… Vous cherchez le vivre ensemble ? Des gisements pour l’emploi ? Des outils pour l’émancipation ? Un langage pour réconcilier ? 45 chansons… Un programme pour la France.

