Deux heures de musique, trente titres dont 26 sont interprétés par des femmes.

Laurent Goumarre par Joann Sfar en 2015 © Joann Sfar

Il est l’homme de vos soirées radio. A 22h, il ouvre depuis deux ans le « Nouveau rendez-vous ». Deux heures de direct, de rencontres, d’artistes de tous horizons. Deux heures qui chaque soir laissent une très large place à la musique avec des prestations live que vous retrouvez bien souvent, en vidéo, sur la page Facebook de l’émission.

Les femmes ont la part belle dans cette playlist puisqu’elles signent 26 des 30 titres sélectionnés. La voix rauque de Marlène Dietrich voisine les intonations hautes de Yoko Ono. Le sombre Bird Song de Lene Lovich croise le langoureux Strip Tease de Nico. Les titres s’enchaînent, des titres pour se déhancher (Chanson extraterrestre d’Arielle Dombasle, ou Waking in the rain de Grace Jones), des titres pour chalouper (La Rumba des Îles par Marguerite Yourcenar et Jeanne Moreau) et des titres pour aimer (No moon at all, par Nana Mouskouri).

Et, fil rouge de cette playlist, Françoise Hardy dont on retrouve quatre titres (Si vous n’avez rien à dire, So sad en duo avec Etienne Daho, La question et Je suis moi). Françoise Hardy dont Laurent Goumarre avouait en mars 2015 dans Grazia qu’il écoutait « TOUT ».

30 titres, deux heures de musique : belle écoute !

