Chaque soir, du lundi au jeudi, "Very Good Trip" vous embarque pour un voyage dans les contrées du rock, qu’elles soient méconnues, audacieuses ou grand public.

Michka Assayas sur fond gris © Radio France / Christophe Abramowitz

C'est avec les disques achetés par son frère, le cinéaste Olivier, que Michka encore adolescent découvre le rock :

Ce fut un coup de foudre, comme un appel mystérieux pour une autre vie. Car le rock est une véritable religion, une autre planète qui envoie des signaux.

Au gré de son érudition et de ses souvenirs, Michka Assayas raconte celles et ceux qui font, ont fait et feront vibrer nos âmes. Et il n'est pas question ici d'anecdotes futiles mais bien de construire un récit, installer une ambiance, tisser des liens (parfois moins évidents qu'il n'y paraît) entre anciens et nouveaux.

Comme il le résumait dans un entretien accordé aux Inrocks en 2014 au moment de la réédition de son cultissime "Dictionnaire du rock" édité chez Robert Laffont :

L’histoire du rock est une discussion entre les marges et le mainstream

Extension du domaine du rock donc avec cette playlist qui a pour objectif simple : balayer la/les thématique(s) abordée(s) dans chaque émission, et épancher votre soif d’oscillations, de saturation, de distorsions ou simplement de chansons ! The Rapture, Queens of The Stone Age, LCD Soundsystem, The Jesus and Mary Chain, Sparks... Figures légendaires, hommages aux disparus, personnalités incontournables ou classement par genre, on scrute avec les oreilles dans tous les recoins.

Agrémentée régulièrement par les nouvelles découvertes de notre chef de bord, elle explore tout ce qui peut vous faire remuer, « head-banger », pogoter ou plus globalement ce qui vous permet de vous évader. Une échappatoire à 60 bpm comme à 120, avec guitares ou boites à rythmes, en chœur ou avec vocoder mais qui ne s’interdit rien.

Belle écoute !

