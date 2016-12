Pour célébrer Noël et l’esprit des fêtes, les programmateurs de France Inter vous ont concocté une playlist réunissant le meilleur des sons urbains de ces dernières semaines.

Père Noël urbain pour une playlist hop-hop, rap, R&B et soul © Getty / RyanJLane

Vous y trouverez ce que les programmateurs musicaux de France Inter ont retenu de l’actualité du rap avec les incontournables Kendrick Lamar, Young Thug, Drake, Future, A Tribe Called Quest, 21 Savage, YG et A$ap Rocky.

Mais aussi un aperçu des différents visages que peuvent prendre la soul ou le R'n'B en cette fin d’année – électronique, futuriste ou de facture plus classique - avec des artistes tels que Sampha, Bibi Bourelly, The XX, Frank Ocean, James Blake, Solange, Nicolas Jaar, The Weeknd, Mac Miller, Roy Woods, Childish Gambino, Stwo ou encore Michael Kiwanuka.

Bref, de quoi se réchauffer le cœur, bouger la tête et faire danser les lutins autour du sapin !

