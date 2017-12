La programmation musicale joue les Père Noël avant l'heure et vous a mitonné la playlist du Réveillon.

Danser et chanter au son de la playlist de France Inter © Getty / Busà Photography

Il y a deux moyens d'oublier les tracas de la vie : la musique et les chats.

C'est Albert Schweitzer qui le disait. À France Inter, nous n'avons pas de vétérinaire ni d'animalerie, mais nous avons une belle équipe de programmateurs musicaux (Murielle Perez, Thierry Dupin, Jean-Baptiste Audibert et Djubaka) réunis autour de Jocelyn Perrotin. Ils vous font partager tous les matins dans le 5/7 d'Hélène Roussel leurs découvertes et coups de coeur. Pour dire adieu à 2017 et commencer 2018 en beauté, ils ont pensé à nous et ont préparé une playlist.

Quatre heures de musique à écouter seul.e ou entre amis, pour lézarder sur le canapé après un énième repas de famille (c'est de saison), pour ne pas voir passer le temps en train ou oublier les embouteillages en voiture, pour fredonner en allant travailler ou danser dans votre salon... Plus de 60 titres en cette fin d'année mais qui pourront vous accompagner tout au long de l'année suivante.

Lancez le son ! Vous obtiendrez :

Des titres à écouter où que vous soyez sur notre site si vous êtes sur un ordinateur, ou sur Spotify ou Deezer si vous êtes en goguette)

Belle écoute... et belles fêtes !

Aller plus loin

