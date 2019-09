De Young Thug à Nekfeu, en passant par Missy Elliott : écoutez la sélection de 31 morceaux choisis par Eric et Quentin.

"Enfin ! Nous sommes en 2019 et le rap est devenu la musique la plus écoutée en France. Culture à part entière et longtemps décriée, elle a su résister à ses détracteurs pour tracer son chemin depuis plus de trente ans.

De KRS One à Young Thug, de Booba à Orelsan, c’est à travers cette musique que plusieurs générations ont pu exprimer leurs peurs, leurs espoirs ou leurs revendications.

Mais le rap c'est d'abord et avant tout de la musique. Du son, des paroles et de la musicalité.

Et il y en a pour tous les goûts, toutes les sensibilités : le rap conscient, le RnB, la trap, le rap alternatif, le grime…

Notre playlist représente un aperçu du vaste paysage de la culture urbaine et nous démontre une chose : le temps a beau passer, le rap lui, ne vieillit jamais.

Belle écoute !"

