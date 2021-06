Clara Luciani, Feu ! Chatterton, Eddy de Pretto, Pomme et La Femme nous font découvrir les musiques qui les accompagnent depuis toujours, leurs coups de cœur récents, leurs morceaux préférés et ils nous racontent pourquoi ! Une plongée intime et variée dans leurs univers musicaux.

Feu! Chatterton, Clara Luciani, La Femme, Pomme, Eddy de Pretto © Antoine Henault-Alice Moitié-Oriane Robaldo-Oumayma B. Tanfous-Marie Schuller

Cing artistes ont accepté de plonger dans leurs playlists et de nous parler de dix titres qui les accompagnent, certains depuis très longtemps. Entre souvenirs et quotidien, découvrez pour chacun sa "radio de...".

Ø La radio de Clara Luciani

Sidney Bechet Si tu vois ma mère

Sylvie Vartan Comme un garçon

Beach House Norway

Michel Legrand Paris Violon

Keren Ann La disparition

Arcade Fire Wake up

ABBA Lay all your love on me

Mick Harvey Non Affair

Elvis Costello Shipbuilding

Cerrone Supernature

👉 AGENDA - Retrouvez "la radio de Clara Luciani" sur France Inter, le jeudi 10 juin à 23h. Une émission diffusée dans le cadre de la soirée carte blanche qui lui est consacrée, ce jeudi 10, dès 20H.

Ø La radio de Feu! Chatterton

Bob Marley & the Wailers Concrete Jungle

Léo Ferré À toi

The Knife Rock Classics (le groupe suédois de Olof & Karin Dreijer)

Lhasa de Sela El desierto

Bob Dylan & Johnny Cash Girl from the North Country

Alain Bashung À Ostende

Esmeray Unutama Beni

Radiohead Pyramid Song

👉 AGENDA - Retrouvez "la radio de Feu! Chatterton" sur France Inter, le vendredi 11 juin à 23h

Ø La radio de Pomme

Mylène Farmer - Sans Contrefaçon

Antony And The Johnsons - For Today I Am A Boy

Claud « Overnight

Sufjan Stevens - Mystery of Love

Angèle « Perdus

Angèle - Perdus esbian Break Up Song

Aya Nakamura - Djadja

Céline Dion - Destin

Pi Ja Ma - Bisou

Gloria Gaynor - I Will Survive

👉 AGENDA - Retrouvez "la radio de Pomme" sur France Inter, le vendredi 18 juin à 23h

Ø La radio d’Eddy de Pretto

Charles Aznavour – Comme Ils Disent

Diam’s – Ma France à Moi

Yseult – Corps

Lil Nas X - Montero

Barbara – Du Bout des Lèvres

MC Solaar – Caroline

Bourvil – C’était Bien

Billie Eilish – Your Power

Hamza - Dale x Love Therapy feat. Aya Nakamura

Jorja Smith feat Shaybo– Bussdown

👉 AGENDA - Retrouvez "la radio d'Eddy de Pretto" sur France Inter, le vendredi 25 juin à 23h

Ø La radio de La Femme

D.R. Hooker - Forge your own chains

Les sauvageons - Quand je rentre chez moi

Lou Reed - Pale blue eyes

La souris déglinguée - Nouvelle aube

Jimi Hendrix - Hey baby

La Femme - Witchcraft

Jacno - Rectangle

Igor Dewe - Sexual Obsession

Brian Jonestown Massacre - If love is the drug, then I want to OD

Pedro Manuel Pacheco Palomo - Al gitano de la cava

👉 AGENDA - Retrouvez "la radio de La Femme" sur France Inter, le vendredi 2 juillet à 23h