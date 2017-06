Une vingt-septième édition pleine de promesses !

La route du rock © édition 2017

France Inter sera en direct du festival vendredi 18 août au soir pour le Concert de PJ Harvey présenté par Mélanie Bauer.

PJ HARVEY © MARIA MOCHNACZ

La Route du Rock est un festival de rock organisé depuis 1991 par l'association Rock Tympans. Il se déroule en Bretagne au fort Saint-Père à Saint-Père-Marc-en-Poulet ainsi que sur la plage de Bon Secours à Saint-Malo, pendant la fin de semaine du 15 août. À partir de 2006, La Route du Rock connaît deux éditions par an avec une « Collection d'Hiver » en février et une « Collection d'été » en août.

La route du rock © Nicolas Joubard

Les flamboyants Future Islands, le duo électronique Tale Of Us, les Ecossais cultes d’Arab Strap, la DJ allemande Helena Hauff, les shoegazers californiens Froth et les Anglais post-punk Cold Pumas rejoignent la programmation de la 27ème Collection Été de La Route du Rock du 17 au 20 août 2017 à Saint-Malo.

Fidèle à sa réputation de découvreur de talents, le festival offre une programmation exigeante qui mélange artistes légendaires et nouveautés de la scène indépendante internationale.

La route du rock © Emma Prompt

Après avoir annoncé la fascinante Anglaise PJ Harvey,Interpol qui jouera en intégralité son album Turn On The Bright Lights pour son 15ème anniversaire, les légendaires The Jesus And Mary Chain qui présenteront leur nouvel album, le grand retour tant attendu de Soulwax, Mac DeMarco, un des songwriters les plus talentueux de sa génération, le virtuose des platines et du sampling DJ Shadow, le génie de la scène garage californienne Ty Segall, la reine du folk américain Angel Olsen et les mauvais garçons d’Atlanta Black Lips, les Anglais psychés Temples, les mythiques Thee Oh Sees, les géniaux Californiens Foxygen, les classieux Parquet Courts, The Orwells et son rock débraillé, le trio londonien Yak, la claque post-punk Idles, la belle bande de fous furieux The Moonlandingz et la révélation Car Seat Headrest voici les 6 nouveaux artistes de la Route du Rock qui clôturent la programmation du Fort de Saint Père.

La route du rock © édition 2017