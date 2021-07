Faire revivre le festival et le réinventer !

La route du rock © édition 2021

Pour cette édition particulière, La route du rock imagine un nouveau parcours et investit de nouveaux lieux exceptionnels sur la Côte d’Émeraude : le parc de la Briantais et la cour du château à Saint-Malo, le théâtre de verdure à Cancale, la plage du Vallion à Saint-Jouan-des-Guérets et au Mont-Dol.

Toujours fidèle à sa ligne artistique, le festival propose cet été une programmation entièrement française qui témoigne de la vitalité de notre scène indépendante, du post-punk abrasif au folk intimiste, de la pop ensoleillée à l’ambient rêveuse.

►►► Au programme :

Les héros pop-modernes de La Femme,

La femme / JD Fanello

La pop scintillante de François & The Atllas Mountains,

FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAINS / ANNE-LAURE ETIENNE

La rencontre au sommet de la pop sixties entre Maxwell Farrington & Le Superhomard ,

, L’hommage à Leonard Cohen de H-Burns with The Stranger Quartet ,

de , Le folk hors d’âge de Raoul Vignal ,

, L’iconoclaste punk Nathan Roche du Villejuif Underground,

du Villejuif Underground, Chevalrex et sa pop intimiste,

CHEVALREX / PHILIPPE LEBRUMAN

Le folk hanté de la magicienne Lisa Li-Lund ,

, L’odyssée planante de Grand Veymont ,

, L’échappée pop d’ Arthur Satàn ,

, Le rock épique de Lesneu ,

, Veik et son krautrock hypnotique,

et son krautrock hypnotique, La power-pop lo-fi de Special Friend,

SPECIAL FRIEND / CORALIE GARDET

Le post-punk incandescent de Heimat ,

, L’ambient aquatique de Roméo Poirier ,

, L’indie rock intemporel de Hoorsees ,

, La pop acidulée de KCIDY,

Le surf lumineux de Beach Youth,

BEACH YOUTH / ADRIEN MELCHIOR

La synth-pop délirante de Murman Tsuladze ,

, La multi-instrumentiste envoutante Blumi.

Billetterie : www.laroutedurock.com