"Le temps qui passe" dont vous découvrez le clip est le premier extrait de l'album "Accidentally Yours"

Gaëtan Roussel et Rachida Brakni © Zazzo

L’une actrice au théâtre et au cinéma, réalisatrice et auteure d’un premier album remarqué. L’autre, chanteur de Louise Attaque et en solo, producteur de Bleu Pétrole du regretté Alain Bashung et d’Il y a de Vanessa Paradis, écrivant également les B.O de Camille redouble et Mammuth.

La rencontre s'est faite à l'occasion du tournage du nouveau long métrage de Rachida Brakni, de sas en sas. Gaêtan Roussel a co-composé pour la BO le titre Accidentally Yours qu’ils interprètent ensemble. La connivence née de ce duo aboutira à la conception d’un album écrit à quatre mains et chanté à deux voix, en français, en anglais et en arabe.

L’album Accidentally Yours sortira le 14 avril 2017, avec en référence l’album d’Isobel Campbell et Mark Lanegan, sa folk intimiste et racée, ou ceux de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood, des projets à deux qui ont démontré que si l’union fait souvent la force, en chansons elle en décuple souvent la beauté.