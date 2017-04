Rachida Brakni et Gaëtan Roussel forment le duo Lady Sir le temps d'un album. La musique les a réunis.

Lady Sir © Gaetan Roussel et Rachida Brakni

Comédienne et réalisatrice De sas en sas son premier long métrage, Rachida Brakni a plus d'une corde à son arc et fait vibrer les émotions tant sur les planches des théâtres, que sur les plateaux de tournage ou les scènes des salles de musique.

Auteur-compositeur-interprète, Gaëtan Roussel, chanteur des groupes Louise Attaque et Tarmac, a lui aussi de multiples facettes musicales et aime à s'attarder sur les bande originales de films.

Lady Sir © Rachida Brakni et Gaëtan Roussel

Les deux artistes se sont rencontrés à l'occasion du film De sas en sas, sorti en février de cette année. Leur album est le fruit d'un travail écrit à quatre mains et chanté à deux voix, en français, anglais et arabe, aux sons Blues rock et Rock alternatif.

Autour de cet album, sortira 2 jours avant un autre album tout aussi singulier Je rêve d’ailleurs, une bande dessinée de l’auteur-dessinateur Fred Bernard (Glénat) racontant l’aventure de Lady Sir à travers la rencontre de R. Brakni et G. Roussel

