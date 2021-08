Le batteur historique des Rolling Stones, Charlie Watts, est décédé ce mardi à Londres à l'âge de 80 ans. C'est l'un des plus grands batteurs de sa génération qui disparait. Il avait rejoint les Stones en 1963.

Charlie Watts, à la batterie, aux côtés de Mick Jagger lors d'un concert des Rolling Stones © Getty / Frank Hoensch / Redferns

Charlie Watts, le batteur du groupe mythique Rolling Stones, est décédé ce mardi à l'âge de 80 ans a-t-on appris dans un communiqué de son agent, précisant qu'il était "décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille".

Né le 2 juin 1941 dans la banlieue nord de Londres, à Wembley, Charlie Watts rejoint les Stones en janvier 1963, remplaçant Mick Avory qui deviendra par la suite membre des Kinks. Plutôt passionné par le jazz que par le rock, Charlie Watts apprendra la batterie en autodidacte, en regardant ses musiciens préférés performer dans des clubs londoniens. Il sera le seul membre, avec Mick Jagger et Keith Richards, à figurer sur l'ensemble des albums studio produits par le groupe.

Le batteur ne s'est cependant jamais trop éloigné de son premier amour, continuant de se produire avec de nombreux ensembles de jazz, dont un quintet, le Charlie Watts Quintet, puis un dixtuor, le Charlie and the tentet Watts. Son style, inimitable, restera grandement influencé par le jazz, même chez les Stones, durant 59 ans. Keith Richards avait dit "le seul but des Stones c'est de rester tous vivants jusqu'à 2022 pour fêter les 60 ans du groupe !" rappelle le journalistePhilippe Manœuvre.Le groupe devra donc souffler ses 60 bougies sans lui en 2022.

Modeste et impassible

D'un naturel plutôt discret et un brin dandy, Charlie Watts brillait par sa modestie. Pour lui, "jouer dans un quartette de jazz intimiste et dans des stades avec les Rolling Stones n'est pas si différent". Alors que le groupe de septuagénaires préparait une nouvelle tournée en 2018, il ne semblait pas envisager une éventuelle séparation des Stones : "Annoncer la tenue d'un dernier concert ne serait pas un moment particulièrement triste pour moi. Je continuerai à être ce que j'étais hier ou aujourd'hui", confiait-il au magazine New Musical Express.

Début août, le groupe annonçait que Watts ne participerait pas à la nouvelle tournée des Stones, pour des raisons médicales. "Pour une fois, mon timing a été un peu mauvais" avait-il déclaré dans un communiqué.

Après toute la souffrance des fans causée par le virus, je ne veux vraiment pas que les nombreux fans des Stones, qui détiennent des billets pour cette tournée, soient déçus par un autre report ou une autre annulation. J’ai donc demandé à mon grand ami Steve Jordan de me remplacer.

Interrogé par France Inter, le journaliste Philippe Manœuvre salue "un moteur des Rolling Stones" : "C'était un batteur extraordinairement important, un être humain fantastique, drôle et amical. Au nom de tous les rockeurs, merci Charlie". L'écrivain Michka Assayas évoque, lui, cette "autorité tranquille" qui émanait de Charlie Watts durant les concerts : "On sentait que c'était quand même lui qui tenait la baraque".

Dans un communiqué publié sur Twitter, le groupe de rock fait part de son immense tristesse face à la disparition de "l'un des plus grands batteurs de sa génération".